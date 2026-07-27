Kuivpühkija KM 90/60 R G

Bensiini jõul töötav, võimas ja eriti kompaktne ja vastupidav, meie KM 90/60 R G pealeistutav kuivpühkija avaldab muljet, kui töötate välispiirkondades puhastustöödel.

Võimsa bensiinimootori ja optimaalse käivitusreaktsiooni tagamiseks automaatse õhuklapiga varustatud meie KM 90/60 R G pealeistutav kuivpühkija pakub ideaalseid tingimusi igakülgseks välispuhastuseks. Unikaalne, automaatne ja ülitõhus ümarfiltri puhastussüsteem tagab tolmuvaba töö ja minimeerib imemiskadu. Tänu EASY Operation süsteemile ja selle kompaktsele konstruktsioonile on masinat lihtne käsitseda ning samal ajal avaldab see muljet oma väleda juhitavuse ja suure manööverdusvõimega. Praktiline kogumisala ja Home Base'i kinnituskomplekt muudavad ka edasiste puhastusvahendite kaasaskandmise lihtsaks.

Omadused ja tulu
Kuivpühkija KM 90/60 R G: Töökindel, kompaktne disain ja prahi üleskorjamisala
Töökindel, kompaktne disain ja prahi üleskorjamisala
Ehitatud kestma, väga usaldusväärne. Ohutus ja manööverdusvõime Täiendavad tarvikud, nt varukanistri või käsitsi puhastamise seadmed saab ohutult seadmele kinnitada.
Kuivpühkija KM 90/60 R G: Käitamiskontsept EASY Operation
Käitamiskontsept EASY Operation
Loogiline ja selge Kõik juhtnupud on selgelt käeulatusse paigutatud.
Kuivpühkija KM 90/60 R G: Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteem
Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteem
Filtrit puhastakse automaatselt siis, kui masin lülitub välja - nii saab tolmu imeda pidevalt ja katkestusteta. Filtri puhastus võib toimuda ka käsitsi. Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama.
Home Base süsteem tagab suurema paindlikkuse
  • Erinevad praktilised ühendused teiste tarvikutega.
  • Lihtne kanda näiteks väikest prügikorjamisseadet, harja või lisakonteinerit.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Veoajam Neljataktiline mootor
Veosild (kW) 6,6
Ajami tüüp Bensiin
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 7200
Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h) 9200
Töölaius (mm) 615
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 900
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1150
Prügikonteiner (l) 60
Kallakust ülesronimise võime (%) 18
Töökiirus (km/h) 8
Filtri pind (m²) 4
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 265
Kaal töövalmis olekus (kg) 265
Kaal, sh pakend (kg) 266
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Scope of supply

  • Ümmargune polüesterfilter

Seadmed

  • Manuaalne filtripuhastussüsteem
  • Automaatne filtripuhastussüsteem
  • Liikuv peamine rullhari, hõljuv
  • Reguleeritav imemisvõimsus
  • Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
  • Tolmuvaba pühkimine
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Imurifunktsioon
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Töötundide loendur
  • Pühkimisfunktsioon, valitav
  • Pneumojuhtimisega külghari
  • Kinnitussüsteem Home Base
Kuivpühkija KM 90/60 R G
Kuivpühkija KM 90/60 R G
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Logistikakeskused
  • Mitmekorruselised autoparklad
  • Laod ja muud siseruumid
  • Hotellikompleksid
  • Tootmishallid
  • Väiksemad parklad ja parkimisalad
Lisatarvikud