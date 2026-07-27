Võimsa bensiinimootori ja optimaalse käivitusreaktsiooni tagamiseks automaatse õhuklapiga varustatud meie KM 90/60 R G pealeistutav kuivpühkija pakub ideaalseid tingimusi igakülgseks välispuhastuseks. Unikaalne, automaatne ja ülitõhus ümarfiltri puhastussüsteem tagab tolmuvaba töö ja minimeerib imemiskadu. Tänu EASY Operation süsteemile ja selle kompaktsele konstruktsioonile on masinat lihtne käsitseda ning samal ajal avaldab see muljet oma väleda juhitavuse ja suure manööverdusvõimega. Praktiline kogumisala ja Home Base'i kinnituskomplekt muudavad ka edasiste puhastusvahendite kaasaskandmise lihtsaks.