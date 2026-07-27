Kuivpühkija KM 90/60 R G
Bensiini jõul töötav, võimas ja eriti kompaktne ja vastupidav, meie KM 90/60 R G pealeistutav kuivpühkija avaldab muljet, kui töötate välispiirkondades puhastustöödel.
Võimsa bensiinimootori ja optimaalse käivitusreaktsiooni tagamiseks automaatse õhuklapiga varustatud meie KM 90/60 R G pealeistutav kuivpühkija pakub ideaalseid tingimusi igakülgseks välispuhastuseks. Unikaalne, automaatne ja ülitõhus ümarfiltri puhastussüsteem tagab tolmuvaba töö ja minimeerib imemiskadu. Tänu EASY Operation süsteemile ja selle kompaktsele konstruktsioonile on masinat lihtne käsitseda ning samal ajal avaldab see muljet oma väleda juhitavuse ja suure manööverdusvõimega. Praktiline kogumisala ja Home Base'i kinnituskomplekt muudavad ka edasiste puhastusvahendite kaasaskandmise lihtsaks.
Omadused ja tulu
Töökindel, kompaktne disain ja prahi üleskorjamisalaEhitatud kestma, väga usaldusväärne. Ohutus ja manööverdusvõime Täiendavad tarvikud, nt varukanistri või käsitsi puhastamise seadmed saab ohutult seadmele kinnitada.
Käitamiskontsept EASY OperationLoogiline ja selge Kõik juhtnupud on selgelt käeulatusse paigutatud.
Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteemFiltrit puhastakse automaatselt siis, kui masin lülitub välja - nii saab tolmu imeda pidevalt ja katkestusteta. Filtri puhastus võib toimuda ka käsitsi. Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama.
Home Base süsteem tagab suurema paindlikkuse
- Erinevad praktilised ühendused teiste tarvikutega.
- Lihtne kanda näiteks väikest prügikorjamisseadet, harja või lisakonteinerit.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|Neljataktiline mootor
|Veosild (kW)
|6,6
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|7200
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|9200
|Töölaius (mm)
|615
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|900
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1150
|Prügikonteiner (l)
|60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|18
|Töökiirus (km/h)
|8
|Filtri pind (m²)
|4
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|265
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|265
|Kaal, sh pakend (kg)
|266
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Scope of supply
- Ümmargune polüesterfilter
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Pneumojuhtimisega külghari
- Kinnitussüsteem Home Base
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Logistikakeskused
- Mitmekorruselised autoparklad
- Laod ja muud siseruumid
- Hotellikompleksid
- Tootmishallid
- Väiksemad parklad ja parkimisalad