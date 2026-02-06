Kuivpühkija KM 130/300 R D Classic
Klassikalisel pealistutaval pühkimismasinal KM 130/300 R on taskufilter, suur jäätmekonteiner, tugev terasest šassii, käepide (millega saab masinat lihtsasti juhtida), hüdrauliline tagavedu ja süsteem Flexible Footprint System.
Vastupidav ja klassikaline tööstuslik kuivpühkimismasin KM 130/300 R sobib rasketeks ülesanneteks ehitusmaterjalide-, metallide- ja valumetallide töötlemistehastes ja muudes tööstusharudes, mis toodavad palju mustust. Usaldusväärset pealistutavat kuivpühkimismasinat saab käepidemete abil mugavalt ja hõlpsalt kasutada. Mahutit tühjendatakse hüdraulilise konteiner-tõstuki abil. Mahutisse mahub 300 l pühkmeid, mistõttu on masinat võimalik pika aja jooksul katkestusteta kasutada. Masin sobib intensiivseks kasutamiseks rasketes tingimustes, kuna sellel on tugev terasest mitmekordse korrosioonikaitsega kere. Hüdrauliline tagavedu tagab hea manööverdusvõime ka kitsastes kohtades. Veel üheks heaks omaduseks on süsteem Flexible Footprint System, mis tagab optimaalsed tulemused erinevatel põrandapindadel – ja vähendab harja kulumist. Hooldus- ja remonditööde puhul on kõik tehnilised komponendid kergesti ligipääsetavad. Standardsed täiskummist rehvid aitavad ennetada õhkrehvide purunemisest põhjustatud töökatkestusi, mistõttu on võimalik masinat kasutada igat liiki pindadel.
Omadused ja tulu
Hüdrauliline tagavedu koos täiskummist rehvidegaHea manööverdusvõime ja kontroll isegi kitsastes kohtades. Töötab isegi teravatel pindadel ilma rehve kahjustamata. Selge ja intuitiivne paigutus ning kindlad juhtimisseadmed lihtsaks kasutamiseks.
Suur vibratsioonimootoriga taskufilterSuur filter tolmuvabaks tolmu imemiseks. Puhastamine vibratsioonimootori abil.
Tugev terases kere mitmekordse korrosioonikaitsegaVõib kasutada rasketes töötingimustes. Vastupidav masin ja komponendid.
Teenindussõbralik
- Lihtne tehnika juba järgiproovitud komponentidega: täishüdrauliline ajam, pigem elektriline kui elektrooniline.
- Lihtne juurdepääs kõikidele tehnilistele komponentidele.
Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem
- Jäätmeid saab tühjendada ohutult, lihtsalt ja ilma kontaktita.
- Lihtne mahuti tõstmine kuni 1,52 m kõrgusele.
Prügikühvli põhimõte
- Hea peene ja suurema prügi eemaldamine.
- Väike tolmu hajumine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Diisel
|Veoajam
|Neljataktiline mootor
|Mootori tootja
|Yanmar
|Veosild (kW)
|15,8
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|13000
|Töölaius (mm)
|1000
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1300
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1550
|Prügikonteiner (l)
|300
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|18
|Töökiirus (km/h)
|10
|Filtri pind (m²)
|7,8
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|923
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|923
|Kaal, sh pakend (kg)
|923
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Scope of supply
- taskufilter
- Rattad, täiskumm
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Roolivõimendi
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ehitusmaterjalide töötlemisettevõtted
- Valumetalli ettevõtted
- Metallitöötlusettevõtted
- Hoiustamisalad
- Ehitusplatsid
- Raua- ja terasetehased
- Materjalide töötlemistehased