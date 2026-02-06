Vastupidav ja klassikaline tööstuslik kuivpühkimismasin KM 130/300 R sobib rasketeks ülesanneteks ehitusmaterjalide-, metallide- ja valumetallide töötlemistehastes ja muudes tööstusharudes, mis toodavad palju mustust. Usaldusväärset pealistutavat kuivpühkimismasinat saab käepidemete abil mugavalt ja hõlpsalt kasutada. Mahutit tühjendatakse hüdraulilise konteiner-tõstuki abil. Mahutisse mahub 300 l pühkmeid, mistõttu on masinat võimalik pika aja jooksul katkestusteta kasutada. Masin sobib intensiivseks kasutamiseks rasketes tingimustes, kuna sellel on tugev terasest mitmekordse korrosioonikaitsega kere. Hüdrauliline tagavedu tagab hea manööverdusvõime ka kitsastes kohtades. Veel üheks heaks omaduseks on süsteem Flexible Footprint System, mis tagab optimaalsed tulemused erinevatel põrandapindadel – ja vähendab harja kulumist. Hooldus- ja remonditööde puhul on kõik tehnilised komponendid kergesti ligipääsetavad. Standardsed täiskummist rehvid aitavad ennetada õhkrehvide purunemisest põhjustatud töökatkestusi, mistõttu on võimalik masinat kasutada igat liiki pindadel.