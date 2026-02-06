Kuivpühkija KM 130/300 R D Classic

Klassikalisel pealistutaval pühkimismasinal KM 130/300 R on taskufilter, suur jäätmekonteiner, tugev terasest šassii, käepide (millega saab masinat lihtsasti juhtida), hüdrauliline tagavedu ja süsteem Flexible Footprint System.

Vastupidav ja klassikaline tööstuslik kuivpühkimismasin KM 130/300 R sobib rasketeks ülesanneteks ehitusmaterjalide-, metallide- ja valumetallide töötlemistehastes ja muudes tööstusharudes, mis toodavad palju mustust. Usaldusväärset pealistutavat kuivpühkimismasinat saab käepidemete abil mugavalt ja hõlpsalt kasutada. Mahutit tühjendatakse hüdraulilise konteiner-tõstuki abil. Mahutisse mahub 300 l pühkmeid, mistõttu on masinat võimalik pika aja jooksul katkestusteta kasutada. Masin sobib intensiivseks kasutamiseks rasketes tingimustes, kuna sellel on tugev terasest mitmekordse korrosioonikaitsega kere. Hüdrauliline tagavedu tagab hea manööverdusvõime ka kitsastes kohtades. Veel üheks heaks omaduseks on süsteem Flexible Footprint System, mis tagab optimaalsed tulemused erinevatel põrandapindadel – ja vähendab harja kulumist. Hooldus- ja remonditööde puhul on kõik tehnilised komponendid kergesti ligipääsetavad. Standardsed täiskummist rehvid aitavad ennetada õhkrehvide purunemisest põhjustatud töökatkestusi, mistõttu on võimalik masinat kasutada igat liiki pindadel.

Omadused ja tulu
Kuivpühkija KM 130/300 R D Classic: Hüdrauliline tagavedu koos täiskummist rehvidega
Hüdrauliline tagavedu koos täiskummist rehvidega
Hea manööverdusvõime ja kontroll isegi kitsastes kohtades. Töötab isegi teravatel pindadel ilma rehve kahjustamata. Selge ja intuitiivne paigutus ning kindlad juhtimisseadmed lihtsaks kasutamiseks.
Kuivpühkija KM 130/300 R D Classic: Suur vibratsioonimootoriga taskufilter
Suur vibratsioonimootoriga taskufilter
Suur filter tolmuvabaks tolmu imemiseks. Puhastamine vibratsioonimootori abil.
Kuivpühkija KM 130/300 R D Classic: Tugev terases kere mitmekordse korrosioonikaitsega
Tugev terases kere mitmekordse korrosioonikaitsega
Võib kasutada rasketes töötingimustes. Vastupidav masin ja komponendid.
Teenindussõbralik
  • Lihtne tehnika juba järgiproovitud komponentidega: täishüdrauliline ajam, pigem elektriline kui elektrooniline.
  • Lihtne juurdepääs kõikidele tehnilistele komponentidele.
Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem
  • Jäätmeid saab tühjendada ohutult, lihtsalt ja ilma kontaktita.
  • Lihtne mahuti tõstmine kuni 1,52 m kõrgusele.
Prügikühvli põhimõte
  • Hea peene ja suurema prügi eemaldamine.
  • Väike tolmu hajumine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Diisel
Veoajam Neljataktiline mootor
Mootori tootja Yanmar
Veosild (kW) 15,8
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 13000
Töölaius (mm) 1000
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 1300
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1550
Prügikonteiner (l) 300
Kallakust ülesronimise võime (%) 18
Töökiirus (km/h) 10
Filtri pind (m²) 7,8
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 923
Kaal töövalmis olekus (kg) 923
Kaal, sh pakend (kg) 923
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Scope of supply

  • taskufilter
  • Rattad, täiskumm

Seadmed

  • Manuaalne filtripuhastussüsteem
  • Reguleeritav peamine rullhari
  • Roolivõimendi
  • Reguleeritav imemisvõimsus
  • Prügikühvli põhimõte
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Imurifunktsioon
  • Hüdrauliline tühjendus
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Töötundide loendur
  • Pühkimisfunktsioon, valitav
Kuivpühkija KM 130/300 R D Classic
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ehitusmaterjalide töötlemisettevõtted
  • Valumetalli ettevõtted
  • Metallitöötlusettevõtted
  • Hoiustamisalad
  • Ehitusplatsid
  • Raua- ja terasetehased
  • Materjalide töötlemistehased
Lisatarvikud