Kuivpühkija KM 130/300 R I Bp
Tööstuslik pühkimismasin KM 130/300 R I Bp ühendab endas robustse konstruktsiooni lihtsa käsitsemise ja võimsa pühkimisvõimekusega – nõudlikeks rakendusteks nii sise- kui ka välistingimustes.
Robustne, vastupidav ja ideaalne suure mustuse- ning tolmukoormusega rakendusteks nii sise- kui ka välistingimustes: Kärcheri tööstuslik pühkimismasin KM 130/300 R I Bp. Selle mahukas prügikonteiner ja võimas mootor võimaldavad kuni 3,5-tunnist puhastustööd, samas kui tugev metallist kaitseraam ja lihtne hoobadega juhtimine on täpselt kohandatud tööstuskeskkonna karmidele tingimustele. Tänu põhivarustusse kuuluvale ülitõhusale taskufiltri süsteemile ja valikulisele külgmiste harjade kiiruse reguleerimisele, mis suunab prahi pühkimisrullikuni minimaalse tolmupaiskega, tagab KM 130/300 R I Bp peaaegu tolmuvaba pühkimise isegi äärmiselt tolmustes keskkondades. Kasutajasõbralik disain sisaldab ka mugavat istet, käepäraseid hoiulahtreid ja LED-märgutulesid hetke tööoleku näitamiseks. Torkekindlad täiskummist rattad, LED-esituled ja hoiatusvilkur on loodud tagama ohutust vahetus töökeskkonnas. Teised saadavalolevad lisakomplektid suurendavad ohutust veelgi ja teevad masinast tõelise puhastusspetsialisti. Aku ja laadija ei kuulu tarnekomplekti.
Omadused ja tulu
Lihtne, robustne kangiga opereerimineKõik funktsioonid on kasutatavad kangide abil LED indikaatortuled näitavad tööstaatust Mugav ühepedaaliline kasutamine koos lülitiga mis vahetab liikumise suunda
Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteemJäätmeid saab tühjendada ohutult, lihtsalt ja ilma kontaktita. Lihtne süsteem konteineri tühjendamiseks kuni 1,40 m kõrgusel.
Külgharja kiiruse reguleerimineOptimaalne etteandesüsteem, mis suunab jäätmed pühkimisrullile. Vähendab tõhusalt tolmu hajumist pühkimise ajal. Oluliselt väiksem tolmu mõju kasutajale.
Kasutajasõbralik ergonoomiline disain
- Comfort istet saab reguleerida vastavalt kasutaja pikkusele.
- Võimaldab väsimatut tööd, vajadusel isegi pikka aega.
- Lihtne juurdepääs juhtelementidele tagab pingevaba töökeskkonna.
Suure pinnaga taskufilter
- Suur filtriala hoiab tolmu pühkimise ajal madalal.
- Praktiline filtripuhastus vibreeriva mootoriga.
Täishüdrauliline haardeajam ja ajamiga peahari ja külgharjad
- Väga vähe hooldust, säästab aega ja raha.
- Kulumisvaba ajamitehnika.
- Ülimalt vastupidav isegi karmides töökeskkondades.
Lihtne hooldada
- Kergesti ligipääsetav taskufiltrisüsteem.
- Vähe hooldust vajav tehnoloogia täishüdraulilise ajamiga ja ilma elektroonikata.
Hüdrauliline tagavedu koos täiskummist ratastega
- Lihtne manööverdada isegi kitsastes kohtades.
- Torkekindlad täiskummist rehvid, teravad objektid pole enam probleemiks
Prügikühvli põhimõte
- Hea peene ja suurema prügi eemaldamine.
- Väike tolmu hajumine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/kW)
|36 / 4
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|10400
|Töölaius (mm)
|1000
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1300
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1550
|Aku pinge (V)
|36
|Prügikonteiner (l)
|300
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|14
|Töökiirus (km/h)
|8
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|840
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|1300
|Kaal, sh pakend (kg)
|840
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Scope of supply
- taskufilter
- Rattad, täiskumm
Seadmed
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Reguleeritav peamine rullhari
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Roolivõimendi
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Prügikühvli põhimõte
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ehitusmaterjalide töötlemisettevõtted
- Valumetalli ettevõtted
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- Materjalide töötlemistehased