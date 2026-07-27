Kuivpühkija KM 130/300 R I Bp

Tööstuslik pühkimismasin KM 130/300 R I Bp ühendab endas robustse konstruktsiooni lihtsa käsitsemise ja võimsa pühkimisvõimekusega – nõudlikeks rakendusteks nii sise- kui ka välistingimustes.

Robustne, vastupidav ja ideaalne suure mustuse- ning tolmukoormusega rakendusteks nii sise- kui ka välistingimustes: Kärcheri tööstuslik pühkimismasin KM 130/300 R I Bp. Selle mahukas prügikonteiner ja võimas mootor võimaldavad kuni 3,5-tunnist puhastustööd, samas kui tugev metallist kaitseraam ja lihtne hoobadega juhtimine on täpselt kohandatud tööstuskeskkonna karmidele tingimustele. Tänu põhivarustusse kuuluvale ülitõhusale taskufiltri süsteemile ja valikulisele külgmiste harjade kiiruse reguleerimisele, mis suunab prahi pühkimisrullikuni minimaalse tolmupaiskega, tagab KM 130/300 R I Bp peaaegu tolmuvaba pühkimise isegi äärmiselt tolmustes keskkondades. Kasutajasõbralik disain sisaldab ka mugavat istet, käepäraseid hoiulahtreid ja LED-märgutulesid hetke tööoleku näitamiseks. Torkekindlad täiskummist rattad, LED-esituled ja hoiatusvilkur on loodud tagama ohutust vahetus töökeskkonnas. Teised saadavalolevad lisakomplektid suurendavad ohutust veelgi ja teevad masinast tõelise puhastusspetsialisti. Aku ja laadija ei kuulu tarnekomplekti.

Omadused ja tulu
Kuivpühkija KM 130/300 R I Bp: Lihtne, robustne kangiga opereerimine
Lihtne, robustne kangiga opereerimine
Kõik funktsioonid on kasutatavad kangide abil LED indikaatortuled näitavad tööstaatust Mugav ühepedaaliline kasutamine koos lülitiga mis vahetab liikumise suunda
Kuivpühkija KM 130/300 R I Bp: Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem
Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem
Jäätmeid saab tühjendada ohutult, lihtsalt ja ilma kontaktita. Lihtne süsteem konteineri tühjendamiseks kuni 1,40 m kõrgusel.
Kuivpühkija KM 130/300 R I Bp: Külgharja kiiruse reguleerimine
Külgharja kiiruse reguleerimine
Optimaalne etteandesüsteem, mis suunab jäätmed pühkimisrullile. Vähendab tõhusalt tolmu hajumist pühkimise ajal.  Oluliselt väiksem tolmu mõju kasutajale.
Kasutajasõbralik ergonoomiline disain
  • Comfort istet saab reguleerida vastavalt kasutaja pikkusele.
  • Võimaldab väsimatut tööd, vajadusel isegi pikka aega.
  • Lihtne juurdepääs juhtelementidele tagab pingevaba töökeskkonna.
Suure pinnaga taskufilter
  • Suur filtriala hoiab tolmu pühkimise ajal madalal.
  • Praktiline filtripuhastus vibreeriva mootoriga.
Täishüdrauliline haardeajam ja ajamiga peahari ja külgharjad
  • Väga vähe hooldust, säästab aega ja raha.
  • Kulumisvaba ajamitehnika.
  • Ülimalt vastupidav isegi karmides töökeskkondades.
Lihtne hooldada
  • Kergesti ligipääsetav taskufiltrisüsteem.
  • Vähe hooldust vajav tehnoloogia täishüdraulilise ajamiga ja ilma elektroonikata.
Hüdrauliline tagavedu koos täiskummist ratastega
  • Lihtne manööverdada isegi kitsastes kohtades.
  • Torkekindlad täiskummist rehvid, teravad objektid pole enam probleemiks
Prügikühvli põhimõte
  • Hea peene ja suurema prügi eemaldamine.
  • Väike tolmu hajumine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Alalisvoolumootor
Veosild (V/kW) 36 / 4
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 10400
Töölaius (mm) 1000
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 1300
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1550
Aku pinge (V) 36
Prügikonteiner (l) 300
Kallakust ülesronimise võime (%) 14
Töökiirus (km/h) 8
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 840
Kaal töövalmis olekus (kg) 1300
Kaal, sh pakend (kg) 840
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 2045 x 1350 x 1430

Scope of supply

  • taskufilter
  • Rattad, täiskumm

Seadmed

  • Automaatne filtripuhastussüsteem
  • Reguleeritav peamine rullhari
  • Liikuv peamine rullhari, hõljuv
  • Roolivõimendi
  • Reguleeritav imemisvõimsus
  • Prügikühvli põhimõte
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Imurifunktsioon
  • Hüdrauliline tühjendus
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Kasutamiseks sisetingimustes
  • Aku indikaator
  • Töötundide loendur
  • Pühkimisfunktsioon, valitav
  • Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele
Kuivpühkija KM 130/300 R I Bp
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ehitusmaterjalide töötlemisettevõtted
  • Valumetalli ettevõtted
  • Metallitöötlusettevõtted
  • Hoiustamisalad
  • Ehitusplatsid
  • Raua- ja terasetehased
  • Materjalide töötlemistehased
Lisatarvikud