Robustne, vastupidav ja ideaalne suure mustuse- ning tolmukoormusega rakendusteks nii sise- kui ka välistingimustes: Kärcheri tööstuslik pühkimismasin KM 130/300 R I Bp. Selle mahukas prügikonteiner ja võimas mootor võimaldavad kuni 3,5-tunnist puhastustööd, samas kui tugev metallist kaitseraam ja lihtne hoobadega juhtimine on täpselt kohandatud tööstuskeskkonna karmidele tingimustele. Tänu põhivarustusse kuuluvale ülitõhusale taskufiltri süsteemile ja valikulisele külgmiste harjade kiiruse reguleerimisele, mis suunab prahi pühkimisrullikuni minimaalse tolmupaiskega, tagab KM 130/300 R I Bp peaaegu tolmuvaba pühkimise isegi äärmiselt tolmustes keskkondades. Kasutajasõbralik disain sisaldab ka mugavat istet, käepäraseid hoiulahtreid ja LED-märgutulesid hetke tööoleku näitamiseks. Torkekindlad täiskummist rattad, LED-esituled ja hoiatusvilkur on loodud tagama ohutust vahetus töökeskkonnas. Teised saadavalolevad lisakomplektid suurendavad ohutust veelgi ja teevad masinast tõelise puhastusspetsialisti. Aku ja laadija ei kuulu tarnekomplekti.