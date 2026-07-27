Kuivpühkija KM 130/300 RI Bp Pack

Omadused ja tulu
Kuivpühkija KM 130/300 RI Bp Pack: Lihtne, robustne kangiga opereerimine
Lihtne, robustne kangiga opereerimine
Kõik funktsioonid on kasutatavad kangide abil LED indikaatortuled näitavad tööstaatust Mugav ühepedaaliline kasutamine koos lülitiga mis vahetab liikumise suunda
Kuivpühkija KM 130/300 RI Bp Pack: Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem
Hüdrauliline kõrgelt kallutamise süsteem
Jäätmeid saab tühjendada ohutult, lihtsalt ja ilma kontaktita. Lihtne süsteem konteineri tühjendamiseks kuni 1,40 m kõrgusel.
Kuivpühkija KM 130/300 RI Bp Pack: Külgharja kiiruse reguleerimine
Külgharja kiiruse reguleerimine
Optimaalne etteandesüsteem, mis suunab jäätmed pühkimisrullile. Vähendab tõhusalt tolmu hajumist pühkimise ajal.  Oluliselt väiksem tolmu mõju kasutajale.
Kasutajasõbralik ergonoomiline disain
  • Comfort istet saab reguleerida vastavalt kasutaja pikkusele.
  • Võimaldab väsimatut tööd, vajadusel isegi pikka aega.
  • Lihtne juurdepääs juhtelementidele tagab pingevaba töökeskkonna.
Suure pinnaga taskufilter
  • Suur filtriala hoiab tolmu pühkimise ajal madalal.
  • Praktiline filtripuhastus vibreeriva mootoriga.
Täishüdrauliline haardeajam ja ajamiga peahari ja külgharjad
  • Väga vähe hooldust, säästab aega ja raha.
  • Kulumisvaba ajamitehnika.
  • Ülimalt vastupidav isegi karmides töökeskkondades.
Lihtne hooldada
  • Kergesti ligipääsetav taskufiltrisüsteem.
  • Vähe hooldust vajav tehnoloogia täishüdraulilise ajamiga ja ilma elektroonikata.
Hüdrauliline tagavedu koos täiskummist ratastega
  • Lihtne manööverdada isegi kitsastes kohtades.
  • Torkekindlad täiskummist rehvid, teravad objektid pole enam probleemiks
Prügikühvli põhimõte
  • Hea peene ja suurema prügi eemaldamine.
  • Väike tolmu hajumine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Alalisvoolumootor
Veosild (V/kW) 36 / 4
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 10400
Töölaius (mm) 1000
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 1300
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1550
Aku võimsus (Ah) 360
Aku pinge (V) 36
Aku tööiga (h) max. 3,5
Prügikonteiner (l) 300
Kallakust ülesronimise võime (%) 14
Töökiirus (km/h) 8
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 1300
Kaal töövalmis olekus (kg) 1300
Kaal, sh pakend (kg) 1300
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 2045 x 1350 x 1430

Scope of supply

  • taskufilter
  • Rattad, täiskumm

Seadmed

  • Automaatne filtripuhastussüsteem
  • Reguleeritav peamine rullhari
  • Liikuv peamine rullhari, hõljuv
  • Roolivõimendi
  • Reguleeritav imemisvõimsus
  • Prügikühvli põhimõte
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Imurifunktsioon
  • Hüdrauliline tühjendus
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Kasutamiseks sisetingimustes
  • Aku indikaator
  • Töötundide loendur
  • Pühkimisfunktsioon, valitav
  • Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele
Kuivpühkija KM 130/300 RI Bp Pack
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ehitusmaterjalide töötlemisettevõtted
  • Valumetalli ettevõtted
  • Metallitöötlusettevõtted
  • Hoiustamisalad
  • Ehitusplatsid
  • Raua- ja terasetehased
  • Materjalide töötlemistehased
Lisatarvikud