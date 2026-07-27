Puhas õhk puhastusspetsialistidelt: Kärcheri õhupuhasti AF 100 H13 on kasutusvalmis lahendus tiheda liiklusega siseruumidesse, nagu kooliklassid, arstide ooteruumid või muud avalikud ruumid. Meie uus High Protect H13 Solution filter eemaldab usaldusväärselt patogeenid, nagu viirused, ja aerosoolid ruumi õhust, et parandada tervist ja ohutust. Täiendav hõbeioonide kate filtrimaterjalil kõrvaldab tõhusalt ka mikroobe ja baktereid, samal ajal kui aktiivsöe kiht eemaldab ka tolmu, õietolmu, lõhnad, lenduvad orgaanilised ained, keemilised aurud ja muud kahjulikud ained. Ruumi õhu pidevaks jälgimiseks ja automaatrežiimi juhtimiseks on integreeritud täpne lasersensor. Õhu kvaliteeti kuvatakse alati selge värvikoodiga diagrammina. Lisaks saab ekraanilt igal ajal lugeda hetke peentolmu sisaldust õhus ja järelejäänud filtreerimisaega. Tugevad rattad võimaldavad puhastit vajadusel ruumide vahel liigutada.