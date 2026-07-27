Õhupuhastaja AF 100 H13
AF 100 H13 on mobiilne ja tõhus õhupuhasti täpse laseranduri ja automaatrežiimiga patogeenide ja aerosoolide hävitamiseks ruumiõhust.
Puhas õhk puhastusspetsialistidelt: Kärcheri õhupuhasti AF 100 H13 on kasutusvalmis lahendus tiheda liiklusega siseruumidesse, nagu kooliklassid, arstide ooteruumid või muud avalikud ruumid. Meie uus High Protect H13 Solution filter eemaldab usaldusväärselt patogeenid, nagu viirused, ja aerosoolid ruumi õhust, et parandada tervist ja ohutust. Täiendav hõbeioonide kate filtrimaterjalil kõrvaldab tõhusalt ka mikroobe ja baktereid, samal ajal kui aktiivsöe kiht eemaldab ka tolmu, õietolmu, lõhnad, lenduvad orgaanilised ained, keemilised aurud ja muud kahjulikud ained. Ruumi õhu pidevaks jälgimiseks ja automaatrežiimi juhtimiseks on integreeritud täpne lasersensor. Õhu kvaliteeti kuvatakse alati selge värvikoodiga diagrammina. Lisaks saab ekraanilt igal ajal lugeda hetke peentolmu sisaldust õhus ja järelejäänud filtreerimisaega. Tugevad rattad võimaldavad puhastit vajadusel ruumide vahel liigutada.
Omadused ja tulu
High Protect H13 Solution filter, standardvarustusesUus H13 filter patogeenide ja aerosoolide filtreerimiseks.
Kompaktne disain ja hea teisaldatavusLihtsasti teisaldatav ruumide vahel tänu seadme vastupidavatele ratastele.
Võimas mootor kuni 87 m² ruumidesseKolme kiirusesättega ventilaator.
Intuitiivne kasutamine ja lihtne hooldus.
- Filtri kasutusaeg kuvatakse näidikule. Kliendid saavad filtreid ise hõlpsasti välja vahetada.
Õhu kvaliteedi täpsed mõõtmistulemused tänu laseranduri kasutamisele
- Õhu kvaliteet kuvatakse värvilise skeemina (sinine = väga hea, roheline = keskmine, punane = halb)
- Anduri andmed ruumi õhus sisalduva peentolmu väärtuse (PM2.5) kohta kuvatakse sisseehitatud näidikul.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Helirõhutase (dB(A))
|min. 25 - max. 48
|Sobiv ruumi suurus¹⁾ (m²)
|up to 130
|Õhu läbilaskevõime²⁾ (m³/h)
|up to 650
|Filtri tõhusus vastavalt osakeste suurusele (µm)
|0,3 µm > 99,95 %
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Nimivõimsus (W)
|max. 80
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|11,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|16,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 380 x 720
Seadmed
- Eelfilter
- Aktiivsöefilter
- Filter High Protect 13
- Topeltfiltri süsteem
- Filtri vahetamise indikaator
- Õhukvaliteedi LED-ekraan
- Seadme kasutamine koos puutefunktsiooniga
- Automaatne režiim
- Öörežiim
- Rullikud
- Kaabli pikkus: 2.25 mm
Lisatarvikud
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