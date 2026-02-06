Põrandapesumasin B 80 W

Veomootoriga järelkõnnitav põrandapesumasin (80 l). Sobib 1500–3000 m2 põrandapindade puhastamiseks. Seadistuste näide: pühkimisfunktsiooniga ketasharjad ja 75 cm töölaius.

Erinevat tüüpi akudega (24 V 170–240 Ah) põrandapesumasin B 80 W Bp. Masinal on harjapea ja ketasharjad, täisautomaatne kummiraakli tõstmise ja langetamise funktsioon, 75 cm töölaius, suur ja värviline LCD-ekraan, veomootor ja KIK võtmesüsteem, et kaitsta seadet volitamata kasutajate eest. Lisafunktsioonid: ökorežiim eco!efficiency pikendab aku kasutusiga, paagi loputussüsteem musta vee paagi automaatseks ja pritsmevabaks puhastuseks, puhta vee paagi automaattäitmise süsteem, et tagada paagi mugav täitmine. Soovitus: seadistage masin vastavalt oma soovidele. See mudel on saadaval mitmete erinevate näitajatega lisatarvikutega, nt erineva võimsusega akudega, juhtmega, puhastusvahendi doseerimissüsteemiga DOSE või 55 cm töölaiusega.

Omadused ja tulu
4 aku valikut
  • Aku tüübid: fliistehnikaga hooldusvaba 170 Ah (C5), hooldusvaba 180 AH (C5), vähest hooldust vajav 180 Ah (C5), või hooldusvaba 240 Ah (C5).
  • Sisseehitatud akulaadija laadimiskõver on kohandatud erinevat tüüpi akudele.
  • Tagab aku pika kasutusea.
Automaatne täitmisfunktsioon
  • Puhta vee paagi ajasäästlik täitmine.
  • Puhta vee paaki vooliku abil täites katkeb veevool automaatselt, kui paak on täis.
Harjapea ja kummiraakli automaatne tõstmine ja langetamine.
  • Harjapead ja kummiraaklit langetatakse automaatselt, sõltuvalt valitud puhastusprogrammist.
  • Praktiline: kummiraakel tõstetakse tagurdamisel alati üles.
Ketassüsteemiga harjapea
  • 65 või 75 cm töölaiusega.
  • Lihtne kasutada: harja lahtilukustamine jalgpedaali abil, masinat langetades või harja käsitsi kohale surudes.
Lüliti EASY Operation
  • Lihtne kasutada
  • Peamisi funktsioone saab valida lüliti EASY abil.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
  • Oluliselt väiksem energiatarbimine ja suurem aku kasutusiga.
  • Eriti vaikne ja seetõttu sobib hästi kasutamiseks müratundlikes kohtades (nt haiglates või hotellides).
Lihtne kasutada
  • Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
  • Lihtsustatud kasutamine ja lühem koolitusaeg.
Harja reguleeritav kontaktsurve
  • Elektriliselt reguleeritav kontaktsurve.
  • Kontaktsurve lihtne reguleerimine.
  • Kontaktsurve reguleeritakse automaatselt.
Võimas mootor
  • Edasi- ja tagurpidi liikumine vastavalt kasutaja soovile.
  • Maksimumkiirus on võimalik eelseadistada.
Sirged või kõverad imemisribad
  • Ideaalne imemine igat tüüpi põrandatel.
  • Saadaval on kahte tüüpi kummiraakleid: looduslik kummi, õlikindel polüuretaan, aukudega kummiraaklid tundlikele põrandatele või aukudeta kummiraaklid vastupidavamatele põrandatele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Veomootor
Harjade töölaius (mm) 750
Imuri töölaius (mm) 940
Puhta/musta vee paak (l) 80 / 80
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 3000
Tegelik töövõimsus (m²/h) 2250
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 24 / 240
Aku tööiga (h) max. 4
Aku laadimisaeg (h) u. 9
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Harja kiirus (rpm) 210
Harja kontaktsurve (kg) 54
Püürdelaius (mm) 1800
Veetarbimine (l/min) 10
Helirõhutase (dB(A)) 69
Pinge (V) 100 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Nimivõimsus (W) max. 2200
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 404
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1617 x 810 x 1154

Scope of supply

  • Ketashari: 2 tk.
  • Laadija

Seadmed

  • Võimas mootor
  • 2 paagiga süsteem
Configurable components

Sirge kummiraakel reguleeritavate tugirullidega, 940 mm. Kaasas täiendavad raskused ühtlase kontaktsurve tagamiseks. Soontega kummiribad on valmistatud kõrgekvaliteetsest õli- ja kulumiskindlast läbipaistvast polüuretaanist, sobivad kõikidele standardpõrandatele. Kummiribasid on lihtne vahetada, 4x kasutatavad.

Mopikomplekt sisaldab mopi kinnitust, mopi tugielementi ja pudelihoidikut — täiuslik lahendus mopi kinnitamiseks põrandapesumasina külge.

Sisaldab õlikindlaid kummiribasid, mida saab kasutada 4 korda, lisaraskust optimaalseks libisemiseks ja lihtsalt reguleeritavaid abirattaid.

Lisatarvikud
Puhastusvahendid