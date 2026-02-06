Põrandapesumasin B 80 W
Veomootoriga järelkõnnitav põrandapesumasin (80 l). Sobib 1500–3000 m2 põrandapindade puhastamiseks. Seadistuste näide: pühkimisfunktsiooniga ketasharjad ja 75 cm töölaius.
Erinevat tüüpi akudega (24 V 170–240 Ah) põrandapesumasin B 80 W Bp. Masinal on harjapea ja ketasharjad, täisautomaatne kummiraakli tõstmise ja langetamise funktsioon, 75 cm töölaius, suur ja värviline LCD-ekraan, veomootor ja KIK võtmesüsteem, et kaitsta seadet volitamata kasutajate eest. Lisafunktsioonid: ökorežiim eco!efficiency pikendab aku kasutusiga, paagi loputussüsteem musta vee paagi automaatseks ja pritsmevabaks puhastuseks, puhta vee paagi automaattäitmise süsteem, et tagada paagi mugav täitmine. Soovitus: seadistage masin vastavalt oma soovidele. See mudel on saadaval mitmete erinevate näitajatega lisatarvikutega, nt erineva võimsusega akudega, juhtmega, puhastusvahendi doseerimissüsteemiga DOSE või 55 cm töölaiusega.
Omadused ja tulu
4 aku valikut
- Aku tüübid: fliistehnikaga hooldusvaba 170 Ah (C5), hooldusvaba 180 AH (C5), vähest hooldust vajav 180 Ah (C5), või hooldusvaba 240 Ah (C5).
- Sisseehitatud akulaadija laadimiskõver on kohandatud erinevat tüüpi akudele.
- Tagab aku pika kasutusea.
Automaatne täitmisfunktsioon
- Puhta vee paagi ajasäästlik täitmine.
- Puhta vee paaki vooliku abil täites katkeb veevool automaatselt, kui paak on täis.
Harjapea ja kummiraakli automaatne tõstmine ja langetamine.
- Harjapead ja kummiraaklit langetatakse automaatselt, sõltuvalt valitud puhastusprogrammist.
- Praktiline: kummiraakel tõstetakse tagurdamisel alati üles.
Ketassüsteemiga harjapea
- 65 või 75 cm töölaiusega.
- Lihtne kasutada: harja lahtilukustamine jalgpedaali abil, masinat langetades või harja käsitsi kohale surudes.
Lüliti EASY Operation
- Lihtne kasutada
- Peamisi funktsioone saab valida lüliti EASY abil.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Oluliselt väiksem energiatarbimine ja suurem aku kasutusiga.
- Eriti vaikne ja seetõttu sobib hästi kasutamiseks müratundlikes kohtades (nt haiglates või hotellides).
Lihtne kasutada
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtsustatud kasutamine ja lühem koolitusaeg.
Harja reguleeritav kontaktsurve
- Elektriliselt reguleeritav kontaktsurve.
- Kontaktsurve lihtne reguleerimine.
- Kontaktsurve reguleeritakse automaatselt.
Võimas mootor
- Edasi- ja tagurpidi liikumine vastavalt kasutaja soovile.
- Maksimumkiirus on võimalik eelseadistada.
Sirged või kõverad imemisribad
- Ideaalne imemine igat tüüpi põrandatel.
- Saadaval on kahte tüüpi kummiraakleid: looduslik kummi, õlikindel polüuretaan, aukudega kummiraaklid tundlikele põrandatele või aukudeta kummiraaklid vastupidavamatele põrandatele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Veomootor
|Harjade töölaius (mm)
|750
|Imuri töölaius (mm)
|940
|Puhta/musta vee paak (l)
|80 / 80
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|3000
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|2250
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|24 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 4
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 9
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Harja kiirus (rpm)
|210
|Harja kontaktsurve (kg)
|54
|Püürdelaius (mm)
|1800
|Veetarbimine (l/min)
|10
|Helirõhutase (dB(A))
|69
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Nimivõimsus (W)
|max. 2200
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|404
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1617 x 810 x 1154
Scope of supply
- Ketashari: 2 tk.
- Laadija
Seadmed
- Võimas mootor
- 2 paagiga süsteem