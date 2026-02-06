Erinevat tüüpi akudega (24 V 170–240 Ah) põrandapesumasin B 80 W Bp. Masinal on harjapea ja ketasharjad, täisautomaatne kummiraakli tõstmise ja langetamise funktsioon, 75 cm töölaius, suur ja värviline LCD-ekraan, veomootor ja KIK võtmesüsteem, et kaitsta seadet volitamata kasutajate eest. Lisafunktsioonid: ökorežiim eco!efficiency pikendab aku kasutusiga, paagi loputussüsteem musta vee paagi automaatseks ja pritsmevabaks puhastuseks, puhta vee paagi automaattäitmise süsteem, et tagada paagi mugav täitmine. Soovitus: seadistage masin vastavalt oma soovidele. See mudel on saadaval mitmete erinevate näitajatega lisatarvikutega, nt erineva võimsusega akudega, juhtmega, puhastusvahendi doseerimissüsteemiga DOSE või 55 cm töölaiusega.