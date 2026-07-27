Ühe kettaga masin BDS 43/150 C Classic

Universaalne ühe kettaga mudel BDS 43/DUO C erinevat tüüpi põrandate pesemiseks, poleerimiseks ja lihvimiseks. Masin avaldab muljet oma üllatavalt sujuva tööga kiirusel 150 või 300 p/min.

Oma 43 cm töölaiuse, muudetava pöörlemiskiiruse (150 või 300 p/min) ja võimsa 1500 W mootoriga võimaldab Kärcheri ühe kettaga masin BDS 43/DUO C teostada erinevaid põranda hooldustoiminguid. Masin sobib kõvade ja elastsete põrandapindade ning vaipkatete puhastamiseks, erinevate pindade poleerimiseks ja isegi parketi lihvimiseks. Mudel BDS 43/DUO C avaldab muljet oma erakordselt sujuva tööga. Lai käepide tagab masina lihtsa käsitsemise, nii et sellega saavad vaevata hakkama ka kogenematud ja koolituseta kasutajad.

Omadused ja tulu
Ühe kettaga masin BDS 43/150 C Classic: Kaks kiirust
Kaks kiirust
Kiirused 150 p/min ja 300 p/min on seatavad valikulülitiga Lüliti asub käepäraselt keskpaneelil.
Ühe kettaga masin BDS 43/150 C Classic: Väga vaikne
Väga vaikne
Võib kasutada ka müratundlikes kohtades (nt hotellis, haiglates või kontorites)
Ühe kettaga masin BDS 43/150 C Classic: Võimas mootor
Võimas mootor
Väga töökindel ja vastupidav disain. Suur pöördemoment tagab tõhusa puhastuse.
Väga madal korpus
  • Puhastamiseks mööbli ja radiaatorite alt.
Suured rattad
  • Lihtne teisaldadada isegi pika vahemaa taha.
  • Saab hakkama ka treppidega
Lai lisatarvikute valik
  • Lisatarvikud on välja töötatud vastavalt konkreetsetele rakendustele, nt paagi suurus, erineva tugevusega harjad, padja juhtplaadid, erinevad padjad, mikrokiudpadi, teemantpadi jne.
  • Süstemaatiline puhastus: ideaalsed tarvikud igaks otstarbeks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Elektritoide
Harjade töölaius (mm) 430
Töökõrgus (mm) 90
Harja kiirus (rpm) 150 - 300
Harja kontaktsurve (kg) 45
Helirõhutase (dB(A)) 66
Pinge (V) 220
Sagedus (Hz) 50
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 49,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 940 x 430 x 1070

Scope of supply

  • Juhtplaat

Seadmed

  • Paak, valikuline: 10 l
  • Elektritoide
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvade, elastsete ja tekstiilist põrandakatete puhastamiseks
  • Sobib ideaalselt ka parketi poleerimiseks ja lihvimiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.