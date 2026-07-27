Oma 43 cm töölaiuse, muudetava pöörlemiskiiruse (150 või 300 p/min) ja võimsa 1500 W mootoriga võimaldab Kärcheri ühe kettaga masin BDS 43/DUO C teostada erinevaid põranda hooldustoiminguid. Masin sobib kõvade ja elastsete põrandapindade ning vaipkatete puhastamiseks, erinevate pindade poleerimiseks ja isegi parketi lihvimiseks. Mudel BDS 43/DUO C avaldab muljet oma erakordselt sujuva tööga. Lai käepide tagab masina lihtsa käsitsemise, nii et sellega saavad vaevata hakkama ka kogenematud ja koolituseta kasutajad.