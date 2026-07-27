Ühe kettaga masin BDS 43/150 C Classic
Universaalne ühe kettaga mudel BDS 43/DUO C erinevat tüüpi põrandate pesemiseks, poleerimiseks ja lihvimiseks. Masin avaldab muljet oma üllatavalt sujuva tööga kiirusel 150 või 300 p/min.
Oma 43 cm töölaiuse, muudetava pöörlemiskiiruse (150 või 300 p/min) ja võimsa 1500 W mootoriga võimaldab Kärcheri ühe kettaga masin BDS 43/DUO C teostada erinevaid põranda hooldustoiminguid. Masin sobib kõvade ja elastsete põrandapindade ning vaipkatete puhastamiseks, erinevate pindade poleerimiseks ja isegi parketi lihvimiseks. Mudel BDS 43/DUO C avaldab muljet oma erakordselt sujuva tööga. Lai käepide tagab masina lihtsa käsitsemise, nii et sellega saavad vaevata hakkama ka kogenematud ja koolituseta kasutajad.
Omadused ja tulu
Kaks kiirustKiirused 150 p/min ja 300 p/min on seatavad valikulülitiga Lüliti asub käepäraselt keskpaneelil.
Väga vaikneVõib kasutada ka müratundlikes kohtades (nt hotellis, haiglates või kontorites)
Võimas mootorVäga töökindel ja vastupidav disain. Suur pöördemoment tagab tõhusa puhastuse.
Väga madal korpus
- Puhastamiseks mööbli ja radiaatorite alt.
Suured rattad
- Lihtne teisaldadada isegi pika vahemaa taha.
- Saab hakkama ka treppidega
Lai lisatarvikute valik
- Lisatarvikud on välja töötatud vastavalt konkreetsetele rakendustele, nt paagi suurus, erineva tugevusega harjad, padja juhtplaadid, erinevad padjad, mikrokiudpadi, teemantpadi jne.
- Süstemaatiline puhastus: ideaalsed tarvikud igaks otstarbeks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Harjade töölaius (mm)
|430
|Töökõrgus (mm)
|90
|Harja kiirus (rpm)
|150 - 300
|Harja kontaktsurve (kg)
|45
|Helirõhutase (dB(A))
|66
|Pinge (V)
|220
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|49,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|940 x 430 x 1070
Scope of supply
- Juhtplaat
Seadmed
- Paak, valikuline: 10 l
- Elektritoide
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvade, elastsete ja tekstiilist põrandakatete puhastamiseks
- Sobib ideaalselt ka parketi poleerimiseks ja lihvimiseks
Lisatarvikud
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