Trepi puhastusmasin BD 17/5 C Jp anthr.
Kompaktne võrgutoitel töötav põrandapesumasin, mille ketashari sobib erinevate väikeste pindade, näiteks trepiastmete või aknalaudade küürimiseks, šampoonitamiseks, poleerimiseks ja kristalliseerimiseks.
Tänu oma kompaktsetele mõõtmetele (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) saab võrgutoitel põrandapesumasinat BD 17/5 C kasutada ka kohtades, kuhu tavalised põrandapesumasinad oma suuruse tõttu ei mahu ning kus käsipesu oleks liialt kallis. Puhastusteenuste pakkujad, kommerts- või munitsipaalkasutajad, kes selliseid kinnistuid haldavad, leiavad selle masina näol endale sobiva lahenduse. Lihtsasti ligipääsetavad tööelemendid masina küljel tagavad selle kiire ja mugava käsitsemise. Pöörlemiskiiruse regulaatori (0 - 450 rpm) ja vastavate lisatarvikute abil saab masina seadistada optimaalseks vastavalt puhastustoimingule, olgu selleks kas sügavpuhastus, kristalliseerimine, kõvade pindade poleerimine või vaipkattega põrandate šampoonitamine. Treppide puhastamisel on eriti meeldiv see, et samaaegselt puhastatakse nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed pinnad – see säästab aega, energiat ja hoiab kokku kulusid. Masina korpus on valmistatud vastupidavast ja löögikindlast plastist. Ketasharja või ketta juhtplaati saab hõlpsasti vahetada vaid sekunditega. Tänu kahele käepidemele saab seda 5-kilost masinat ohutult suunata ja kasutada.
Omadused ja tulu
Kerge ja kompaktneSobib kasutamiseks väikestel pindadel nagu trepimademed või aknalauad. Lihtne transportida
KiirusekontrollKiirust saab vastavalt puhastustoimingule reguleerida
Lisatarvikuna saadaval nurgahariNurkade puhastamiseks. (Valikulise lisatarvikuna saadaval ka nurgahari horisontaalseks ja vertikaalseks kasutamiseks).
Kõrgekvaliteetsed komponendid
- Seade on praktiliselt hooldusvaba.
Suur valik lisatarvikuid
- Mitmekülgne
- Harjad on saadaval erineva kõvaduse ja diameetritega. Sobib ka vaipade puhastamiseks.
- Padjad ja juhtplaat siledate põrandate puhastamiseks.
Juhtnuppude lihtne kasutamine
- Selge ja lihtne kasutada
Kõiki lisatarvikuid saab eemaldada
- Ruumisäästlik hoiustamine
Vertikaalseks ja horisontaalseks kasutamiseks
- Rohkem paindlikkust: horisontaalsete pindade (nt trepimademed, aknalauad) ja vertikaalsete pindade (nt püstikud) puhastus.
Kinnitatav paak
- Lihtsustab tööd trepimademetel (valikuliselt tellitav)
Harja ja juhtplaadi vahetus
- Kiire ja lihtne kohandamine konkreetsele puhastustööle.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Harjade töölaius (mm)
|170 - 200
|Harja kiirus (rpm)
|450
|Helirõhutase (dB(A))
|69
|Pinge (V)
|220 - 230
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|5,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|330 x 136 x 290
Seadmed
- Reguleeritava kiirusega hari
- Elektritoide
- Paak, valikuline: 2.5 l
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Treppide puhastamine on tehtud lihtsaks
- Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
- Puhastamiseks kitsastes oludes
- Väiksemate vaipkatetega alade sihipärane puhastus