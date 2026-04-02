Tänu oma kompaktsetele mõõtmetele (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) saab võrgutoitel põrandapesumasinat BD 17/5 C kasutada ka kohtades, kuhu tavalised põrandapesumasinad oma suuruse tõttu ei mahu ning kus käsipesu oleks liialt kallis. Puhastusteenuste pakkujad, kommerts- või munitsipaalkasutajad, kes selliseid kinnistuid haldavad, leiavad selle masina näol endale sobiva lahenduse. Lihtsasti ligipääsetavad tööelemendid masina küljel tagavad selle kiire ja mugava käsitsemise. Pöörlemiskiiruse regulaatori (0 - 450 rpm) ja vastavate lisatarvikute abil saab masina seadistada optimaalseks vastavalt puhastustoimingule, olgu selleks kas sügavpuhastus, kristalliseerimine, kõvade pindade poleerimine või vaipkattega põrandate šampoonitamine. Treppide puhastamisel on eriti meeldiv see, et samaaegselt puhastatakse nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed pinnad – see säästab aega, energiat ja hoiab kokku kulusid. Masina korpus on valmistatud vastupidavast ja löögikindlast plastist. Ketasharja või ketta juhtplaati saab hõlpsasti vahetada vaid sekunditega. Tänu kahele käepidemele saab seda 5-kilost masinat ohutult suunata ja kasutada.