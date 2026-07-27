Põrandapesumasin B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90

Pealistutav põrandapesumasin B 150 R puhastusvahendi doseerimissüsteemiga DOSE, kettaharjapea, 90 cm töölaiuse, 150 l paagimahu, 240 Ah geelaku ja integreeritud akulaadijaga.

Kompaktne ja manööverdatav pealistutav põrandapesumasin B 150 R suudab põrandate puhastamisel saavutada puhastusjõudluse umbes 7200 m² tunnis. Võimas ja hooldusvaba 240 Ah geelaku tagab pika tööaja; doseerimissüsteem DOSE, kiirusest sõltuv vee doseerimine ja eco!efficiency režiim tagavad säästliku tarbimise ning 90 cm töölaiusega kettaharjapea pakub parimaid puhastustulemusi. B 150 R-il on ka tugev põrkekaitse, roolinurga andur ja päevasõidutuled kasutaja ja masina kaitsmiseks. Masina juhtelemendid on kollase värvikoodiga ning suur 30-keelne ekraan lihtsustab puhastusparameetrite seadistamist. Käsitsemisvigade praktiliseks välistamiseks on masinasse integreeritud patenteeritud KIK-võtmesüsteem, mida saab kasutada individuaalsete kasutusõiguste seadistamiseks. Aja säästmiseks enne ja pärast puhastustöid on masinal Auto-Fill funktsioon 150-liitrise puhta vee paagi täitmiseks ning pihustuspüstol ja automaatne paagi loputussüsteem musta vee paagi puhastamiseks. Masin liigub nobedal kiirusel 8 km/h.

Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
  • Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
  • Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
  • Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Ketassüsteemiga harjapea
  • Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
  • Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
  • Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.
Uuenduslik KIK-süsteem
  • Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
  • Väiksemad hoolduskulud.
  • Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
  • Säästab puhastusvahendit.
  • Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
  • Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
  • Vähendatud energiatarbimine.
  • 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
  • Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Suur värviline ekraan
  • Kasutatava programmi selge kuvamine.
  • Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Lihtsasti käsitsetav
  • Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
  • Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Veoajam Elektriline
Harjade töölaius (mm) 900
Imuri töölaius (mm) 1180 - 1180
Puhta/musta vee paak (l) 150 / 150
Teoreetiline töövõimsus (m²/h) 7200
Tegelik töövõimsus (m²/h) 5040
Aku tüüp Hooldusvaba
Aku (V/Ah) 36 / 240
Aku tööiga (h) max. 5
Aku laadimisaeg (h) u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Sõidukiirus (km/h) 8
Kallakust ülesronimise võime (%) 10
Harja kiirus (rpm) 180
Harja kontaktsurve (kg) 94
Püürdelaius (cm) 181
Veetarbimine (l/min) max. 7
Helirõhutase (dB(A)) 67
Nimivõimsus (W) up to 2400
Maksimaalne lubatud kogukaal (kg) 957
Tarkvarauuendused saadaval kuni 2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 218
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1700 x 1070 x 1420

Scope of supply

  • Ketashari: 2 tk.
  • Aku
  • Sisseehitatud akulaadija
  • Kaardus kummiraakel
  • Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
  • Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

  • Auto-Fill
  • Paagi patenteeritud loputussüsteem
  • Võimas mootor
  • Automaatne vee seiskamissüsteem
  • DOSE
  • Seisupidur
  • Solenoidklapp
  • 2 paagiga süsteem
  • Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
  • Päevasõidutuli standardvarustuses
  • Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
  • Kummiribade tüüp: Linatex®
  • Tugev eesmine põrkeraud
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
  • Kinnitus mopi vms jaoks
  • Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Lüliti EASY Operation
Põrandapesumasin B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Põrandapesumasin B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Põrandapesumasin B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Põrandapesumasin B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Põrandapesumasin B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Põrandapesumasin B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Põrandapesumasin B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Põrandapesumasin B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
  • Mitmekorruselised autoparklad
  • Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid