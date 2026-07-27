Kompaktne ja manööverdatav pealistutav põrandapesumasin B 150 R suudab põrandate puhastamisel saavutada puhastusjõudluse umbes 7200 m² tunnis. Võimas ja hooldusvaba 240 Ah geelaku tagab pika tööaja; doseerimissüsteem DOSE, kiirusest sõltuv vee doseerimine ja eco!efficiency režiim tagavad säästliku tarbimise ning 90 cm töölaiusega kettaharjapea pakub parimaid puhastustulemusi. B 150 R-il on ka tugev põrkekaitse, roolinurga andur ja päevasõidutuled kasutaja ja masina kaitsmiseks. Masina juhtelemendid on kollase värvikoodiga ning suur 30-keelne ekraan lihtsustab puhastusparameetrite seadistamist. Käsitsemisvigade praktiliseks välistamiseks on masinasse integreeritud patenteeritud KIK-võtmesüsteem, mida saab kasutada individuaalsete kasutusõiguste seadistamiseks. Aja säästmiseks enne ja pärast puhastustöid on masinal Auto-Fill funktsioon 150-liitrise puhta vee paagi täitmiseks ning pihustuspüstol ja automaatne paagi loputussüsteem musta vee paagi puhastamiseks. Masin liigub nobedal kiirusel 8 km/h.