Põrandapesumasin B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+R85
Uue alumiiniumist rullharjapeaga, millel on integreeritud pühkimissahtel ja kaks rullharja, saavutab meie 150 l paakidega pealistutav põrandapesumasin B 150 R puhastusjõudluse kuni 6800 m²/h.
Äärmiselt kompaktne akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 150 R on täisvarustuses puhastusmasin säästlikuks süva- ja hoolduspuhastuseks suurtel pindadel. Uus integreeritud pühkimissahtliga alumiiniumist rullharjapea ja doseerimissüsteem DOSE tagavad silmapaistvad puhastustulemused minimaalse ressursikuluga. eco!efficiency režiim ja kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem tagavad vee, puhastusvahendi ja energia säästu. Standardvarustusse kuulub ka Kärcheri Auto-Fill funktsioon 150-liitrise puhta vee paagi kiireks täitmiseks. Lisaks on musta vee paagi puhastamiseks komplektis pihustuspüstol ja automaatne paagi loputussüsteem. Lihtsus: B 150 R-il on EASY Operation lüliti, suur 30-keelne värviline ekraan, värvikoodidega juhtelemendid ja patenteeritud KIK-võtmesüsteem käsitsemisvigade vältimiseks. Päevasõidutuli, roolinurga andur ja tugev terasest põrkekaitse suurendavad kasutaja ja masina ohutust.
Omadused ja tulu
Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist
- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.
Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega
- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.
Uuenduslik KIK-süsteem
- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.
Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks
- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.
Energiasäästlik eco!efficiency režiim
- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)
Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Musta vee paagi puhastamine on lihtne.
- Võrreldes puhastamisega tavalise veevoolikuga on veesääst kuni 70%.
- Hügieenilisem.
Suur värviline ekraan
- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Seadistuste muutmine on kiire ja lihtne.
Lihtsasti käsitsetav
- Lihtne käsitsemine tänu loogilise asetusega värvikoodiga juhtelementidele.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Veoajam
|Elektriline
|Harjade töölaius (mm)
|850
|Imuri töölaius (mm)
|1180 - 1180
|Puhta/musta vee paak (l)
|150 / 150
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|6800
|Tegelik töövõimsus (m²/h)
|4760
|Aku tüüp
|Hooldusvaba
|Aku (V/Ah)
|36 / 240
|Aku tööiga (h)
|max. 5
|Aku laadimisaeg (h)
|u. 7
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Sõidukiirus (km/h)
|8
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|10
|Harja kiirus (rpm)
|180 - 1300
|Harja kontaktsurve (kg)
|94
|Püürdelaius (cm)
|181
|Veetarbimine (l/min)
|max. 7
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Nimivõimsus (W)
|up to 2600
|Maksimaalne lubatud kogukaal (kg)
|957
|Tarkvarauuendused saadaval kuni
|2032-01-01
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|218
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Scope of supply
- Rullhari: 2 tk.
- Aku
- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile
Seadmed
- Auto-Fill
- Paagi patenteeritud loputussüsteem
- Võimas mootor
- Automaatne vee seiskamissüsteem
- DOSE
- Seisupidur
- Integreeritud pühkimisseade
- Solenoidklapp
- 2 paagiga süsteem
- Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
- Päevasõidutuli standardvarustuses
- Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
- Kummiribade tüüp: Linatex®
- Tugev eesmine põrkeraud
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
- Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks
- Kinnitus mopi vms jaoks
- Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Lüliti EASY Operation
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks tootmishallides, ladudes, logistika- ja rasketööstushoonetes
- Mitmekorruselised autoparklad
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses