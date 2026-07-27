Äärmiselt kompaktne akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 150 R on täisvarustuses puhastusmasin säästlikuks süva- ja hoolduspuhastuseks suurtel pindadel. Uus integreeritud pühkimissahtliga alumiiniumist rullharjapea ja doseerimissüsteem DOSE tagavad silmapaistvad puhastustulemused minimaalse ressursikuluga. eco!efficiency režiim ja kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem tagavad vee, puhastusvahendi ja energia säästu. Standardvarustusse kuulub ka Kärcheri Auto-Fill funktsioon 150-liitrise puhta vee paagi kiireks täitmiseks. Lisaks on musta vee paagi puhastamiseks komplektis pihustuspüstol ja automaatne paagi loputussüsteem. Lihtsus: B 150 R-il on EASY Operation lüliti, suur 30-keelne värviline ekraan, värvikoodidega juhtelemendid ja patenteeritud KIK-võtmesüsteem käsitsemisvigade vältimiseks. Päevasõidutuli, roolinurga andur ja tugev terasest põrkekaitse suurendavad kasutaja ja masina ohutust.