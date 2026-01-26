Aktiivpuhastusvahend, happeline, RM 25, 10l

Happeline kõrgsurvepesurites kasutatav puhastusvahend sanitaaraladele. Eemaldab katlakivi, rooste, õlle- ja piimaplekid, rasva ja munavalge plekid. Ideaalne kasutamiseks toiduainetööstuses kasutatavate mahutite puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 0,2
Kaal (kg) 10,9
Kaal, sh pakend (kg) 11,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 188 x 307
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Vaatide puhastamine
  • Meiereid
  • Sanitaarseadmed
  • Toiduaineid vedavad paakautod
Lisatarvikud