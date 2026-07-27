Aktiivpuhastusvahend, happeline, RM 25, 20l

Happeline kõrgsurvepesurites kasutatav puhastusvahend sanitaaraladele. Eemaldab katlakivi, rooste, õlle- ja piimaplekid, rasva ja munavalge plekid. Ideaalne kasutamiseks toiduainetööstuses kasutatavate mahutite puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
Kaal (kg) 21,9
Kaal, sh pakend (kg) 22,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 230 x 430
Toode
  • Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
  • Lahustab tugeva katlakivi, rooste, rasva, valgu- ja piimajäägid.
  • Õrnatoimeline puhastus
  • Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
  • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • NTA-vaba
Aktiivpuhastusvahend, happeline, RM 25, 20l
Aktiivpuhastusvahend, happeline, RM 25, 20l
Aktiivpuhastusvahend, happeline, RM 25, 20l
Aktiivpuhastusvahend, happeline, RM 25, 20l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
  • Z 20 Sisaldab 2-Butüün-1,4-diool. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Vaatide puhastamine
  • Meiereid
  • Sanitaarseadmed
  • Toiduaineid vedavad paakautod
Lisatarvikud