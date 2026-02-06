Aktiivpuhastusvahend, neutraalne, RM 55, 2.5l

Universaalne ja õrnatoimeline vedel kõrgsurvepesurites kasutatav puhastuskontsentraat, mida kasutatakse heitmete tagajärjel tekkinud tugeva rasvase ja õlise mustuse eemaldamiseks. Sobib suurepäraselt fassaadide ja tundlike pindade puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 2,5
Pakendamisüksus (tk.) 4
pH 10
Kaal (kg) 2,5
Kaal, sh pakend (kg) 2,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 129 x 127 x 300
Toode
  • Kõrgsurvepesurites kasutatav universaalne puhastusvahend
  • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
  • Väga heade puhastusomadustega, eriti külmas vees
  • Õrnatoimeline puhastus
  • Meeldiva värske lõhnaga
  • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • NTA-vaba
  • Silikoonivaba
  • sobib leelise suhtes tundlikele pindadele (nt alumiinium)
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Transport ja transpordiseadmed
  • Autode/mootorite pesu
  • Masinaosade puhastamine
  • Fassaadide puhastamine
  • Tekstiilpinnad