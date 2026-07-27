Autošampoonipulber RM 22, NTA-vaba, 20kg
Tõhus šampoonipulber raskesti eemaldatava õli, rasva ja mineraalse mustuse eemaldamiseks. Ideaalne mootorite ja sõidukite puhastamiseks. NTA-vaba.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (kg)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|12,7
|Kaal (kg)
|20
|Kaal, sh pakend (kg)
|20,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|540 x 640 x 120
Toode
- Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus šampoonipulber
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
- Toimib kiirelt
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- Fosfaadivaba
- NTA-vaba
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Ohtlik
- H290 Võib söövitada metalle.
- H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
- H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C *EU
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA *EU
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Kasutusvaldkonnad
- Transport ja transpordiseadmed
- Autode/mootorite pesu
- Masinaosade puhastamine
- Pindade rasvaärastus