Autošampoonipulber RM 22, NTA-vaba, 20kg

Tõhus šampoonipulber raskesti eemaldatava õli, rasva ja mineraalse mustuse eemaldamiseks. Ideaalne mootorite ja sõidukite puhastamiseks. NTA-vaba.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (kg) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 12,7
Kaal (kg) 20
Kaal, sh pakend (kg) 20,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 540 x 640 x 120
Toode
  • Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus šampoonipulber
  • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
  • Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
  • Toimib kiirelt
  • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • Fosfaadivaba
  • NTA-vaba
Autošampoonipulber RM 22, NTA-vaba, 20kg
Autošampoonipulber RM 22, NTA-vaba, 20kg
Autošampoonipulber RM 22, NTA-vaba, 20kg
Autošampoonipulber RM 22, NTA-vaba, 20kg
Autošampoonipulber RM 22, NTA-vaba, 20kg
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
  • Transport ja transpordiseadmed
  • Autode/mootorite pesu
  • Masinaosade puhastamine
  • Pindade rasvaärastus