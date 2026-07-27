Desinfitseeriv puhastusvahend, vedelik RM 732, 200l

Desinfitseeriv puhastusvahend RM 732 puhastab nii tõrksa mustuse kui hävitab ka mitmeid patogeene.

Kärcheri vedela desinfitseerimisvahendiga RM 732 puhastate ja desinfitseerite ühe liigutusega. See lahustab vaevata kõik õlid, rasvad ja mineraalse mustuse, kõrvaldades tõhusalt ka bakterid, pärmseened ja osad viirused ning loendamatud patogeenid, näiteks Escherichia coli, Candida albicans ja koroonaviiruse SARS-CoV-2. Seetõttu on vahendit RM 732 ideaalne kasutada toidutöötlemistööstuses, toiduainetööstuses ja kõikjal tervishoiutööstuses. RM 732 ei lõhna, kuna ei sisalda aldehüüde, fenoole, alkoholi või kloori, ning seda saab hõlpsasti kasutada paljudel erinevatel viisidel. Lisaks sellele, et seda saab kasutada tavapäraseks pindade puhastamiseks pihustamise ja pühkimise teel, saab seda kasutada ka suuremate alade puhastamiseks puhastusvahendi pritsides, põrandapesumasinates ja kõrgsurvepesurites.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 200
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 10
Kaal, sh pakend (kg) 215
Desinfitseeriv puhastusvahend, vedelik RM 732, 200l
Desinfitseeriv puhastusvahend, vedelik RM 732, 200l
Desinfitseeriv puhastusvahend, vedelik RM 732, 200l
Desinfitseeriv puhastusvahend, vedelik RM 732, 200l
Desinfitseeriv puhastusvahend, vedelik RM 732, 200l
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Meiereid
  • Pindade puhastamine ja desinfitseerimine
  • Fitness- ja heaoluruumid
  • Pindade puhastamine
  • Oote- ja protseduuriruumid
  • Sanitaarseadmed
Lisatarvikud