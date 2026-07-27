Geel fassaadide puhastamiseks RM 43, 20 l, 20l

Tugevatoimeline geel fassaadide puhastamiseks. Eemaldab tahma, õli, rasva ja loodusliku mustuse. Sobib kivi, telliskivi, jämedakoelise kipskrohvi, plasti, puidu ja klaasi puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 14
Kaal (kg) 23,1
Kaal, sh pakend (kg) 24
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 230 x 420
Toode
  • Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
  • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
  • Ideaalne kivi-, telliskivi-, krohv-, plastmass-, puit- ja klaasfassaadide puhastamiseks.
  • Tänu geeljale koostisele on puhastusvahend väga heade nakkeomadustega isegi vertikaalsetel pindadel
  • Õrnatoimeline puhastus
  • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
  • NTA-vaba
Geel fassaadide puhastamiseks RM 43, 20 l, 20l
Geel fassaadide puhastamiseks RM 43, 20 l, 20l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Fassaadide puhastamine
Lisatarvikud