Happeline vahtpuhastusvahend RM 59, 20l

Eemaldab vaevata tõrksad jäägid, nagu katlakivi, rooste, rasvad, valgud, õlle- ja piimajäägid, nii plaatidelt kui ka konteineritelt. Väga püsiv vahukiht tagab intensiivse puhastuse kõikidel pindadel.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 2
Kaal (kg) 21,2
Kaal, sh pakend (kg) 22
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 237 x 430
Toode
  • Kõrgsurvepesurites kasutatav vahutav puhastusaine
  • Lahustab tugeva katlakivi, rooste, rasva, valgu- ja piimajäägid.
  • Õrnatoimeline puhastus
  • Tekitab kauakestva vahukihi
  • Väga head loputusomadused
  • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • NTA-vaba
Happeline vahtpuhastusvahend RM 59, 20l
Happeline vahtpuhastusvahend RM 59, 20l
Happeline vahtpuhastusvahend RM 59, 20l
Happeline vahtpuhastusvahend RM 59, 20l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H315 Põhjustab nahaärritust.
  • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
  • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
  • P280a Kanda kaitsekindaid / kaitseprille / kaitsemaski.
  • P302 + P352a NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Meiereid
  • Seinad, plaadid
  • Pindade puhastamine
  • Toiduaineid vedavad paakautod
Lisatarvikud