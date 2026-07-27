Jämedateraline abrasiiv, 25kg

0,25–1,4 mm abrasiiviterad on äärmiselt efektiivsed terase, graniidi, poorbetooni ja pesubetooni puhastamiseks. Sobib hästi ka rooste ja värvi või grafiti eemaldamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (kg) 25
Pakendamisüksus (tk.) 1
Kaal, sh pakend (kg) 25,2
Toode
  • Kasutamiseks koos Kärcheri pihustussüsteemide ja -püstolitega
  • Sulavatest graanulitest (alumiiniumsilikaadi põhised) pihustusaine
  • Graanulid suurusega 0,25-1,4 mm
  • Kõvadus Mohsi skaalal: 6-7
  • Tugeva mustuse eemaldamiseks järgmistelt materjalidelt: teras, graniit, sillutuskivid, porfüür, betoon, kergbetoon ja eritäitematerjalidega betoon.
Jämedateraline abrasiiv, 25kg
Jämedateraline abrasiiv, 25kg
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Rooste eemaldamine
  • Betooni ja raketiste puhastamine
  • Fassaadide puhastamine
  • Rooste, grafiti eemaldamine