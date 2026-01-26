Katlakivieemaldi RM 101, 5l

Soolhappe baasil puhastusaine katlakivi kiireks eemaldamiseks. Eemaldab kiiresti ka kõige tõrksamad katlakivi- ja pesuainejäägid ning pakub kauakestvat kaitset korrosiooni vastu. Sobib eriti kõrgsurvepesurite küttekehade puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 5
Pakendamisüksus (tk.) 1
Kaal (kg) 5,6
Kaal, sh pakend (kg) 5,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 192 x 145 x 248
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Transport ja transpordiseadmed
  • Autode/mootorite pesu
  • Rasvaärastus ja fosfaatimine
  • Pindade rasvaärastus
  • Masinate hooldus, katlakivieemaldus kuuma vee süsteemidest
Lisatarvikud