Kuumvaha RM 41, 10l

Säilitab ja hooldab värvikihti, kuna sisaldab suures koguses looduslikku karnaubavaha. Jätab kõrgläikega lõpptulemuse.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 5
Kaal (kg) 9,9
Kaal, sh pakend (kg) 10,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 188 x 307
Kuumvaha RM 41, 10l
Kuumvaha RM 41, 10l
Kuumvaha RM 41, 10l
Kuumvaha RM 41, 10l
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Transport ja transpordiseadmed
  • Auto säilitamine
  • Masinate ja seadmete säilitamine
Lisatarvikud