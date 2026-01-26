Leeliseline vahtpuhastusvahend RM 58, 20l

Eemaldab tõhusalt tõrksad rasva-, õli- ja valguplekid ning toidujäätmed plaatidelt ja konteineritelt. Püsiv vahukiht võimaldab vertikaalsetele pindadele pika aja jooksul puhastustoiminguid teha.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 13,1
Kaal (kg) 21,3
Kaal, sh pakend (kg) 22,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 237 x 430
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Meiereid
  • Pindade puhastamine
  • Seinad, plaadid
  • Toiduaineid vedavad paakautod
  • Tallide puhastamine
Lisatarvikud