Neutraalne vahtpuhastusvahend RM 57, 20l

Õrnatoimeline vahtpuhastusvahend kergete õli-, rasva- ja valguplekkide eemaldamiseks. Püsiv vahukiht suurendab puhastusvahendi toimet ning seda saab kerge vaevaga maha loputada.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 6,7
Kaal (kg) 20,4
Kaal, sh pakend (kg) 21,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 237 x 430
Neutraalne vahtpuhastusvahend RM 57, 20l
Neutraalne vahtpuhastusvahend RM 57, 20l
Neutraalne vahtpuhastusvahend RM 57, 20l
Neutraalne vahtpuhastusvahend RM 57, 20l
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Meiereid
  • Pindade puhastamine
  • Suured köögid
  • Tallide puhastamine
Lisatarvikud