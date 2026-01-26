Õli- ja rasvaeemaldi EXTRA RM 31, 10l
Kõrgsurvepesurites kasutatav äärmiselt kontsentreeritud põhipuhastusaine. Eemaldab kõikidel temperatuuridel efektiivselt tõrksa mustuse, näiteks õli, rasva, tahma ja suitsujäägid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|10
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|13
|Kaal (kg)
|11,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 190 x 307
Kokkusobivad masinad
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
Kasutusvaldkonnad
- Transport ja transpordiseadmed
- Tallide puhastamine
- Vaatide puhastamine
- Autode/mootorite pesu
- Masinaosade puhastamine
- Pindade rasvaärastus
- Toiduaineid vedavad paakautod
- Fassaadide puhastamine