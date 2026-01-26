Õli- ja rasvaeemaldi EXTRA RM 31, 10l

Kõrgsurvepesurites kasutatav äärmiselt kontsentreeritud põhipuhastusaine. Eemaldab kõikidel temperatuuridel efektiivselt tõrksa mustuse, näiteks õli, rasva, tahma ja suitsujäägid.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 13
Kaal (kg) 11,4
Kaal, sh pakend (kg) 11,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 190 x 307
Kasutusvaldkonnad
  • Transport ja transpordiseadmed
  • Tallide puhastamine
  • Vaatide puhastamine
  • Autode/mootorite pesu
  • Masinaosade puhastamine
  • Pindade rasvaärastus
  • Toiduaineid vedavad paakautod
  • Fassaadide puhastamine
