Õli- ja rasvaeemaldi EXTRA RM 31, 1000l

Kõrgsurvepesurites kasutatav äärmiselt kontsentreeritud põhipuhastusaine. Eemaldab kõikidel temperatuuridel efektiivselt tõrksa mustuse, näiteks õli, rasva, tahma ja suitsujäägid.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 1000
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 14
Kaal, sh pakend (kg) 1204
Õli- ja rasvaeemaldi EXTRA RM 31, 1000l
Õli- ja rasvaeemaldi EXTRA RM 31, 1000l
Õli- ja rasvaeemaldi EXTRA RM 31, 1000l
Õli- ja rasvaeemaldi EXTRA RM 31, 1000l
Kasutusvaldkonnad
  • Transport ja transpordiseadmed
  • Tallide puhastamine
  • Vaatide puhastamine
  • Autode/mootorite pesu
  • Masinaosade puhastamine
  • Pindade rasvaärastus
  • Toiduaineid vedavad paakautod
  • Fassaadide puhastamine