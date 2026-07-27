Põllumajanduslik happeline pinnapuhastusvahend RM 93, 10l

Happeline puhastusvahend lüpsi- ja piimatöötlemisruumide ning tallide puhastamiseks. Eemaldab ka kõige tõrksamad mustusejäägid nagu katlakivi, mineraalid ja rooste. Korrosiooniinhibiitorid ei riku statsionaarseid seadmeid.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 1
Kaal, sh pakend (kg) 11,4
Toode
  • Eemaldab ka kõige tõrksamad kaltsiumi-, rooste-, anorgaaniliste ainete ja piimajäägid.
  • 100% biolagunev
  • Sobib hästi erinevatele materjalidele: ei kahjusta terast, plastmassi, roostevaba terast ega plaaditud pindu.
  • Ei kahjusta äravoolusüsteeme ega biogaasi tootvaid taimi.
Põllumajanduslik happeline pinnapuhastusvahend RM 93, 10l
Põllumajanduslik happeline pinnapuhastusvahend RM 93, 10l
Põllumajanduslik happeline pinnapuhastusvahend RM 93, 10l
Põllumajanduslik happeline pinnapuhastusvahend RM 93, 10l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Talliseadmed, meiereid, piimatöötlusruumid
  • Põrandate ja pindade puhastamine
  • Sanitaarseadmed
Lisatarvikud