Põllumajanduslik leeliseline leotusaine RM 92, 10l

Leotusaine leotab sõnniku lahti, võimaldades säästa puhastamiseks kuluvat aega ja vett. Korrosiooniinhibiitorid ei riku statsionaarseid seadmeid. Ideaalne tallide ja lüpsiruumide puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 13
Kaal, sh pakend (kg) 13,2
Toode
  • lahustab hästi rasva ja eemaldab hõlpsasti orgaanilise mustuse, näiteks sõnniku, pori ja toidujäätmed.
  • Leotab lahti ka kuivanud sõnniku
  • 100% biolagunev
  • Ei kahjusta talliseadmeid (korrosiooniinhibiitorid)
  • Ei kahjusta äravoolusüsteeme ega biogaasi tootvaid taimi.
Põllumajanduslik leeliseline leotusaine RM 92, 10l
Põllumajanduslik leeliseline leotusaine RM 92, 10l
Põllumajanduslik leeliseline leotusaine RM 92, 10l
Põllumajanduslik leeliseline leotusaine RM 92, 10l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Talli furnituur, meiereid
Lisatarvikud