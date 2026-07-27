Põllumajanduslik leeliseline vahtpuhastusvahend RM 91, 10l

Vahtpuhastusvahend lahustab suurepäraselt rasva ja eemaldab orgaanilist materjali, näiteks sõnnikut jms mustust. Ideaalne linnufarmide, sea- ja lehmalautade ning lüpsiruumide puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 13
Kaal, sh pakend (kg) 11,2
Toode
  • lahustab hästi rasva ja eemaldab hõlpsasti orgaanilise mustuse, näiteks sõnniku, pori ja toidujäätmed.
  • 100% biolagunev
  • Ei kahjusta talliseadmeid (korrosiooniinhibiitorid)
  • Ei kahjusta äravoolusüsteeme ega biogaasi tootvaid taimi.
Põllumajanduslik leeliseline vahtpuhastusvahend RM 91, 10l
Põllumajanduslik leeliseline vahtpuhastusvahend RM 91, 10l
Põllumajanduslik leeliseline vahtpuhastusvahend RM 91, 10l
Põllumajanduslik leeliseline vahtpuhastusvahend RM 91, 10l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Talli furnituur, meiereid
  • Põrandate ja pindade puhastamine
  • Sanitaarseadmed
Lisatarvikud