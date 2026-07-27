PressurePro Foam Cleaner RM 838, 3l

Sõidukite kontaktivabaks pesuks mõeldud puhastusvaht Foam Cleaner RM 838 eemaldab sõidukitelt vaevata tugevad õli- ja rasvaplekid, putukad ja teetolmu, kahjustamata seejuures sõiduki värvitud osi.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 3
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 12
Kaal (kg) 3,1
Kaal, sh pakend (kg) 3,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 153 x 115 x 240
Toode
  • Suure efektiivsusega vahtpuhastusvahend sõidukite kontaktivabaks puhastamiseks
  • eemaldab tõrksad õli-ja rasvaplekid ning ka tahma, vaigu, putukajäägid ja maanteemustuse
  • parandab puhastamise tõhusust tänu mikrokristallidele
  • väga tõhus tänu peene struktuuriga, mahulisele ja kleepuvale vahule
  • Harjavaba puhastamine hoiab ära mikrokriimustuste tekkimise.
  • äärmiselt õrnatoimeline värvkatte, kaunistuste ja alumiiniumist rattavelgede suhtes
  • väga tõhus
  • Mõjub kiiresti
  • Meeldiva värske lõhnaga
  • VDA nõuetele vastav
PressurePro Foam Cleaner RM 838, 3l
PressurePro Foam Cleaner RM 838, 3l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
  • Z 20 Sisaldab Limonene. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
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Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukite puhastamine
  • Kommertssõidukite puhastus