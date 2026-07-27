Rasva- ja valgueemaldi RM 731, 5l

Eemaldab põrandatelt, tööpindadelt, masinatelt jms ka kõige tõrksama rasva, valgud, õli ja tahma (sobib eriti toidutööstusesse). Lihtne kasutada, õrnatoimeline puhastus. Peseb puhtaks, ei jäta jääke.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 5
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 13
Kaal (kg) 5,5
Kaal, sh pakend (kg) 5,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 190 x 140 x 250
Toode
  • Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
  • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
  • Sobib roostevabast terasest ja keraamiliste pindade puhastamiseks
  • Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
  • Pärast loputamist ei jäta jääke
  • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • NTA-vaba
Rasva- ja valgueemaldi RM 731, 5l
Rasva- ja valgueemaldi RM 731, 5l
Rasva- ja valgueemaldi RM 731, 5l
Rasva- ja valgueemaldi RM 731, 5l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Meiereid
  • Pindade puhastamine
Lisatarvikud