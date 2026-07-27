Lubjaladestused liiga karedas vees ja korrosioon liiga pehmes vees on kuuma vee kõrgsurvepesurite loomulikud vaenlased. Kärcheri PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111 pakub maksimaalset kaitset musta vee ja lubjaladestuste eest küttespiraalis (kuni 150 °C) ning kaitseb tõhusalt ka kõiki vett juhtivaid osi korrosiooni eest. Pumba hoolduslisandid tagavad lisaks pideva määrimise ja kõrgsurvepumba hoole. Hooldusaine, mis töötati välja spetsiaalselt süsteemihoolduseks HDS-masinate jaoks, aitab oluliselt pikendada oluliste komponentide eluiga, vähendada täkkeid ja hoolduskulusid. Praktilist Advance pudelit saab kasutada otse masinal ning see võimaldab kiiret ja lihtsat kasutamist.