Süsteemi hooldus Adv. RM 111 ASF**1L, 1l
Kuuma vee kõrgsurvepesurite optimaalseks kaitseks veepehmendi abil. Veepehmendi System Care Advance 2 kaitseb teie seadmeid järgmiselt: kaitse katlakivijääkide vastu kütteelemendis (kuni 150 °C), pumba hooldusaine, mis õlitab ja hooldab kõrgsurvepumpa, kaitse saastunud vee poolt tekitatavate kahjustuste vastu (rooste tekkimine kütteelemendis väga pehme vee korral), korrosioonikaitse kõigile veega kokku puutuvatele seadme osadele.
Lubjaladestused liiga karedas vees ja korrosioon liiga pehmes vees on kuuma vee kõrgsurvepesurite loomulikud vaenlased. Kärcheri PressurePro Machine Protector Advance 2 RM 111 pakub maksimaalset kaitset musta vee ja lubjaladestuste eest küttespiraalis (kuni 150 °C) ning kaitseb tõhusalt ka kõiki vett juhtivaid osi korrosiooni eest. Pumba hoolduslisandid tagavad lisaks pideva määrimise ja kõrgsurvepumba hoole. Hooldusaine, mis töötati välja spetsiaalselt süsteemihoolduseks HDS-masinate jaoks, aitab oluliselt pikendada oluliste komponentide eluiga, vähendada täkkeid ja hoolduskulusid. Praktilist Advance pudelit saab kasutada otse masinal ning see võimaldab kiiret ja lihtsat kasutamist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|1
|Pakendamisüksus (tk.)
|6
|pH
|12
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
Toode
- Integreeritud korrosioonikaitse kõigi osadega, millega aine kokku puutub.
- Väga pehme vee korral kaitseb kütteelementi korrosiooni eest
- Pumbahoolduslisanditega, mis tagavad kõrgsurvepumba pideva õlitatuse ja hoolduse
- Eemaldab tõhusalt katlakivijäägid kuuma vee kõrgsurvepesurites
- Spetsiaalselt välja töötatud puhastussüsteemiga seadmetele
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kokkusobivad masinad
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C *EU
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA *EU
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Kasutusvaldkonnad
- Transport ja transpordiseadmed
- Autode/mootorite pesu
- Rasvaärastus ja fosfaatimine
- Pindade rasvaärastus
- Masinate hooldus, katlakivieemaldus ja pumba hooldus