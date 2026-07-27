Suitsuvaigueemaldi RM 33, 20l

Väga tõhus vedel põhipuhastusaine selliste tõrksate plekkide nagu õli, rasva, tõrva, tahma, vaiguse tahma ja kõrbenud suhkruglasuuri eemaldamiseks. NTA-vaba.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 13
Kaal, sh pakend (kg) 26,6
Toode
  • Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
  • Eemaldab tõhusalt õli-, rasva-, tõrva-, tahma- ja suitsujäägid
  • Sobib eriti hästi tavapäraste toiduplekkide eemaldamiseks: suitsujäljed, vaik, suhkruglasuur, rasvaplekid jne.
  • Toimib kiirelt
  • Sobib roostevabast terasest ja keraamiliste pindade puhastamiseks
  • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • NTA-vaba
  • Fosfaadivaba
Suitsuvaigueemaldi RM 33, 20l
Suitsuvaigueemaldi RM 33, 20l
Suitsuvaigueemaldi RM 33, 20l
Suitsuvaigueemaldi RM 33, 20l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Suitsusüsteemid, grillid
  • Suured köögid
Lisatarvikud