Suitsuvaigueemaldi RM 33, 200l

Väga tõhus vedel põhipuhastusaine selliste tõrksate plekkide nagu õli, rasva, tõrva, tahma, vaiguse tahma ja kõrbenud suhkruglasuuri eemaldamiseks. NTA-vaba.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 200
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 13
Kaal, sh pakend (kg) 265,4
Suitsuvaigueemaldi RM 33, 200l
Suitsuvaigueemaldi RM 33, 200l
Suitsuvaigueemaldi RM 33, 200l
Suitsuvaigueemaldi RM 33, 200l
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Suitsusüsteemid, grillid
  • Suured köögid
Lisatarvikud