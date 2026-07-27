Vahaeemaldi RM 36, 20l

Vahaeemaldusvahend - eemaldab õrnalt kaitsva vahakihi ja rasvajäägid värvitud pindadelt. Ideaalne kõrgsurvepesurites kasutamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
Kaal (kg) 16
Kaal, sh pakend (kg) 18,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 255 x 230 x 400
Toode
  • Tõhus vahaeemaldusvahend
  • Lahustab pinnalt kaitsva vahakihi
  • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
  • Õrnatoimeline puhastus
  • Ei sisalda halogeenitud süsivesinikke
  • NTA-vaba
Vahaeemaldi RM 36, 20l
Vahaeemaldi RM 36, 20l
Vahaeemaldi RM 36, 20l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
  • H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
  • P273 Vältida sattumist keskkonda.
  • P301 ALLANEELAMISE KORRAL:
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
  • EUH 066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Kasutusvaldkonnad
  • Vaha eemaldamiseks autolt
  • Masinaosade puhastamine
  • Pindade rasvaärastus
  • Autode/mootorite pesu
Lisatarvikud