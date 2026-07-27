Vahaeemaldi RM 36, 20l
Vahaeemaldusvahend - eemaldab õrnalt kaitsva vahakihi ja rasvajäägid värvitud pindadelt. Ideaalne kõrgsurvepesurites kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|Kaal (kg)
|16
|Kaal, sh pakend (kg)
|18,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|255 x 230 x 400
Toode
- Tõhus vahaeemaldusvahend
- Lahustab pinnalt kaitsva vahakihi
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Õrnatoimeline puhastus
- Ei sisalda halogeenitud süsivesinikke
- NTA-vaba
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Ohtlik
- H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
- H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
- P273 Vältida sattumist keskkonda.
- P301 ALLANEELAMISE KORRAL:
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.
- P405 Hoida lukustatult.
- P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
- EUH 066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Kokkusobivad masinad
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C *EU
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA *EU
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Kasutusvaldkonnad
- Vaha eemaldamiseks autolt
- Masinaosade puhastamine
- Pindade rasvaärastus
- Autode/mootorite pesu