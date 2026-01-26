Spetsiaalse PressurePro Machine Protector RM 110-ga, mis on mõeldud kasutamiseks keskmise kuni kareda veega. Kuuma vee kõrgsurvepesurid ja nende olulisemad komponendid ning vett juhtivad osad on usaldusväärselt kaitstud lubjaladestuste eest. Selle tulemusel on veevool läbi küttespiraali tagatud ja seadme jõudlus püsib konstantne, samal ajal saavad kasutajad säästa energiat ja oluliselt vähendada hoolduskulusid aeganõudvate katlakivi eemaldamise meetmete jaoks. PressurePro Machine Protector RM 110 on HACCP-ühilduv ja seetõttu sobib kasutamiseks toiduainetetöötlemisettevõtetes.