Veepehmendi RM 110, 10l
Ennetab katlakivijääkide teket kuuma vee kõrgsurvepesurites. Uus koostis pakub täiendatud kaitset katlakivi tekke vastu kütteelemendisüsteemis (kuni 150 °C) ja integraalset korrosioonikaitset kõigile HDS-seeria masinate osadele, mis veega kokku puutuvad.
Spetsiaalse PressurePro Machine Protector RM 110-ga, mis on mõeldud kasutamiseks keskmise kuni kareda veega. Kuuma vee kõrgsurvepesurid ja nende olulisemad komponendid ning vett juhtivad osad on usaldusväärselt kaitstud lubjaladestuste eest. Selle tulemusel on veevool läbi küttespiraali tagatud ja seadme jõudlus püsib konstantne, samal ajal saavad kasutajad säästa energiat ja oluliselt vähendada hoolduskulusid aeganõudvate katlakivi eemaldamise meetmete jaoks. PressurePro Machine Protector RM 110 on HACCP-ühilduv ja seetõttu sobib kasutamiseks toiduainetetöötlemisettevõtetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|10
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|9
|Kaal (kg)
|10,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|11
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 188 x 307
Kokkusobivad masinad
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
Kasutusvaldkonnad
- Transport ja transpordiseadmed
- Autode/mootorite pesu
- Rasvaärastus ja fosfaatimine
- Pindade rasvaärastus
- Masinate hooldus, katlakivieemaldus