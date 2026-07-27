Fosfaatimisvedelik RM 48, 20l
Samaaegseks rasvaeemalduseks ja fosfaatimiseks. Tagab ajutise kaitse korrosiooni vastu ja on hea aluspind värvidele. Töötlemisel jätab pinnale sinakaskollaseid raudfosfaadi kihte.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|2
|Kaal (kg)
|23,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|24,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 237 x 430
Toode
- Tõhus rasvaärastus- ja fosfaatimisaine
- Jätab sinakaskollase raudfosfaadi kihi
- Kaitseb korrosiooni eest mitme päeva vältel
- Hea nakkuvusega baas värvile
- Lihtne hoiustada ja kasutada
- Kontsentraadi pH ligikaudne väärtus on 2
- Selge, värvitu vedelik
- Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba
- Ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Hoiatus
- H290 Võib söövitada metalle.
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- P234 Hoida üksnes originaalpakendis.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
- P406 Hoida sööbekindlas mahutis/sööbekindla sisevooderdisega mahutis.
Kokkusobivad masinad
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C *EU
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA *EU
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Kasutusvaldkonnad
- Rasvaärastus ja fosfaatimine
- Pindade rasvaärastus