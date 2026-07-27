Fosfaatimisvedelik RM 48, 20l

Samaaegseks rasvaeemalduseks ja fosfaatimiseks. Tagab ajutise kaitse korrosiooni vastu ja on hea aluspind värvidele. Töötlemisel jätab pinnale sinakaskollaseid raudfosfaadi kihte.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 2
Kaal (kg) 23,7
Kaal, sh pakend (kg) 24,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 237 x 430
Toode
  • Tõhus rasvaärastus- ja fosfaatimisaine
  • Jätab sinakaskollase raudfosfaadi kihi
  • Kaitseb korrosiooni eest mitme päeva vältel
  • Hea nakkuvusega baas värvile
  • Lihtne hoiustada ja kasutada
  • Kontsentraadi pH ligikaudne väärtus on 2
  • Selge, värvitu vedelik
  • Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • NTA-vaba
  • Ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid
Fosfaatimisvedelik RM 48, 20l
Fosfaatimisvedelik RM 48, 20l
Fosfaatimisvedelik RM 48, 20l
Fosfaatimisvedelik RM 48, 20l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Hoiatus
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
  • P234 Hoida üksnes originaalpakendis.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
  • P406 Hoida sööbekindlas mahutis/sööbekindla sisevooderdisega mahutis.
Kasutusvaldkonnad
  • Rasvaärastus ja fosfaatimine
  • Pindade rasvaärastus
Lisatarvikud