Rasvaeemaldusvahend masinaosadele RM 39, 20l

Õrnatoimeline puhastus- ja rasvaeemaldusvahend, mis eemaldab metallosadelt tõhusalt õli-, rasva- ja tahmaplekid ning tagab ajutise korrosioonikaitse.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 10,5
Kaal (kg) 22
Kaal, sh pakend (kg) 23,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 237 x 430
Toode
  • Tõhus rasvaärastusvahend kõrgsurvepesuritele ja masinaosade puhastamise seadmetele.
  • Lahustab õli, rasva ja roosteplekid
  • Kaitseb metallosi korrosiooni eest lühiajalisel hoiustamisel
  • Õrnatoimeline puhastus
  • Vähese vahutavusega
  • Kontsentraadi pH-väärtus umbes 10
  • Iseloomuliku lõhnaga kollakas vedelik
  • NTA-vaba
  • Ei sisalda nitriteid ja halogeenitud süsivesinikke
Rasvaeemaldusvahend masinaosadele RM 39, 20l
Rasvaeemaldusvahend masinaosadele RM 39, 20l
Rasvaeemaldusvahend masinaosadele RM 39, 20l
Rasvaeemaldusvahend masinaosadele RM 39, 20l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Hoiatus
  • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Masinaosade puhastamine
  • Pindade rasvaärastus
Lisatarvikud