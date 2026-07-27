CA 30 C puhastusvahend pindadele, 1l
Universaalne puhastusvahendi kontsentraat põrandatele ja kasutamiseks mujal siseruumides. Kuivab kiiresti ega jäta pinnale triipe.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|1
|Pakendamisüksus (tk.)
|12
|pH
|11
|Kaal (kg)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|366 x 232 x 298
Toode
- Universaalne pinnapuhastuskontsentraat
- Eemaldab efektiivselt toidujäätmed, rasva, nikotiini- ja kohviplekid.
- Puhastab tõhusalt kõik vee- ja alkoholikindlad kõvad ja elastsed pinnad.
- Ei jäta triipe ka läikivatele pindadele
- Sobib ka põrandate puhastamiseks
- Meeldiva värske tsitruse lõhnaga
- Omab Euroopa ökomärgist
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kasutusvaldkonnad
- Põrandate ja pindade puhastamine