CA 30 C puhastusvahend pindadele, 1l

Universaalne puhastusvahendi kontsentraat põrandatele ja kasutamiseks mujal siseruumides. Kuivab kiiresti ega jäta pinnale triipe.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 1
Pakendamisüksus (tk.) 12
pH 11
Kaal (kg) 1
Kaal, sh pakend (kg) 1,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 366 x 232 x 298
Toode
  • Universaalne pinnapuhastuskontsentraat
  • Eemaldab efektiivselt toidujäätmed, rasva, nikotiini- ja kohviplekid.
  • Puhastab tõhusalt kõik vee- ja alkoholikindlad kõvad ja elastsed pinnad.
  • Ei jäta triipe ka läikivatele pindadele
  • Sobib ka põrandate puhastamiseks
  • Meeldiva värske tsitruse lõhnaga
  • Omab Euroopa ökomärgist
CA 30 C puhastusvahend pindadele, 1l
CA 30 C puhastusvahend pindadele, 1l
CA 30 C puhastusvahend pindadele, 1l
CA 30 C puhastusvahend pindadele, 1l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandate ja pindade puhastamine
Lisatarvikud