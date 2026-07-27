CA 50 C põrandapuhastusvahend, 1l

Õrnatoimeline põrandapuhastusvahend kõikide kõvade ja elastsete põrandpindade käsipuhastuseks. Sobib ka läikivatele pindadele ja furnituuridele.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 1
Pakendamisüksus (tk.) 12
pH 8
Kaal (kg) 1
Kaal, sh pakend (kg) 1,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 366 x 232 x 298
Toode
  • Universaalne põrandapuhastuskontsentraat
  • Eemaldab kingajäljed, tolmu ja heitmete jäägid
  • Puhastab tõhusalt kõik vee- ja alkoholikindlad kõvad ja elastsed pinnad.
  • Ei jäta triipe ka läikivatele pindadele
  • Sobib ka mööbli ja furnituuride puhastamiseks
  • Tagab kauakestva kaitse mustuse eest
  • Meeldiva värske tsitruse lõhnaga
  • Omab Euroopa ökomärgist
CA 50 C põrandapuhastusvahend, 1l
CA 50 C põrandapuhastusvahend, 1l
CA 50 C põrandapuhastusvahend, 1l
CA 50 C põrandapuhastusvahend, 1l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandate ja pindade puhastamine
Lisatarvikud