FloorPro Multipuhasti RM 756, 2.5l

Universaalne, väga hea märgavusega ja äärmiselt ökonoomne: puhastusvahend RM 756 FloorPro Multipuhasti on ette nähtud põrandate ja muude pindade mehaaniliseks ja käsipesuks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 2,5
Pakendamisüksus (tk.) 4
pH 9
Kaal, sh pakend (kg) 2,8
Toode
  • Igapäevane puhastusvahend kõigile veekindlatele kõvadele ja elastsete põrandatele ja muudele pindadele
  • Väga ökonoomne, kuna puhastusvahendi kontsentratsioon lahuses peab olema vaid 0,25% kuni 1%
  • Tõhus puhastus tänu heale märgavusele
  • Kuivab kiiresti
  • Triibuvaba puhastus
  • Vähese vahutavusega
  • Keskkonna- ja materjalisõbralik
  • Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
FloorPro Multipuhasti RM 756, 2.5l
FloorPro Multipuhasti RM 756, 2.5l
FloorPro Multipuhasti RM 756, 2.5l
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandate ja pindade puhastamine
Lisatarvikud