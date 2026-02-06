Põrandate puhastus- ja hooldusvahend RM 746, 10l
Aktiivne neutraalne seebipõhine puhastusvahend. Jätab libisemisvastase ja mustust tõrjuva kaitsekihi. Kerge poleerida. Jätab kõrgläikega lõpptulemuse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|10
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|9,2
|Kaal (kg)
|10,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 188 x 307
Toode
- Puhastusvahend veekindlate kõvade ja elastsete põrandpindade igapäevaseks puhastuseks
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Tõhus seebipõhine puhastusvahend
- Tekitab kulumiskindla ja mustust tõrjuva kile
- Libisemisvastane
- Kergelt poleeritav. Jätab kõrgläike.
- Vähese vahutavusega
- Õrnatoimeline puhastus
- Meeldiva värske lõhnaga
- NTA-vaba
- Ei sisalda lahusteid
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kasutusvaldkonnad
- Põrandapuhastus