Põrandate puhastus- ja hooldusvahend RM 746, 10l

Aktiivne neutraalne seebipõhine puhastusvahend. Jätab libisemisvastase ja mustust tõrjuva kaitsekihi. Kerge poleerida. Jätab kõrgläikega lõpptulemuse.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 9,2
Kaal (kg) 10,1
Kaal, sh pakend (kg) 10,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 188 x 307
Toode
  • Puhastusvahend veekindlate kõvade ja elastsete põrandpindade igapäevaseks puhastuseks
  • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
  • Tõhus seebipõhine puhastusvahend
  • Tekitab kulumiskindla ja mustust tõrjuva kile
  • Libisemisvastane
  • Kergelt poleeritav. Jätab kõrgläike.
  • Vähese vahutavusega
  • Õrnatoimeline puhastus
  • Meeldiva värske lõhnaga
  • NTA-vaba
  • Ei sisalda lahusteid
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandapuhastus
Lisatarvikud