Rattajälgede ja kummipuru puhastusaine RM 776, NTA-vaba, 20l
Väga aktiivne eripuhastusvahend tööstusmasinate poolt tekitatud kummipuru ja rattajälgede puhastamiseks. Puhastab tõhusalt ka raskeõlisid ja tahma ning polümeer- ja vahakihte. Eemaldab teibi kasutamisel tekkinud liimijäägid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|13
|Kaal (kg)
|21,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|22,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|280 x 240 x 430
Kasutusvaldkonnad
- Põrandapuhastus