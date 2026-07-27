Eskalaatorite puhastusvahend, neutraalne RM 758, 20l

Intensiivne kõvade põrandapindade puhastusvahend eskalaatoritele ja liikuvatele kaldteedele, kaitseb lisaks ka masina ja eskalaatori materjale korrosiooni eest. Lahustab õlid, rasvad ja mineraalse mustuse. Sobib näiteks järgmiste firmade eskalaatoritele: Kone, OTIS, Fujitel, Schindler, MITSUBISHI, CNIM, DONG, YANG, HITACHI ja TOSHIBA.