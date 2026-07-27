Eskalaatorite puhastusvahend, neutraalne RM 758, 20l
Intensiivne kõvade põrandapindade puhastusvahend eskalaatoritele ja liikuvatele kaldteedele, kaitseb lisaks ka masina ja eskalaatori materjale korrosiooni eest. Lahustab õlid, rasvad ja mineraalse mustuse. Sobib näiteks järgmiste firmade eskalaatoritele: Kone, OTIS, Fujitel, Schindler, MITSUBISHI, CNIM, DONG, YANG, HITACHI ja TOSHIBA.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|7
|Kaal (kg)
|20
|Kaal, sh pakend (kg)
|21,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|280 x 250 x 430
Toode
- Eripuhastusvahend eskalaatoritele ja travelaatoritele
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Tänu neutraalsele koostisele on puhastusvahend eriti õrnatoimeline.
- Sisaldab korrosioonikaitset, mis kaitseb nii seadet kui ka eskalaatorit/travelaatorit.
- Sobib kasutamiseks koos Kärcheri eskalaatorite puhastamise masinaga.
- Vähese vahutavusega
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- NTA-vaba
- Fosfaadivaba
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Ohtlik
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Kasutusvaldkonnad
- Eskalaatorid/travelaatorid