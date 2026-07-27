Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751, 2.5l

Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele. Eemaldab efektiivselt tsemendijäägid, setted ja sadestused, näiteks katlakivi, rooste, õlle- või piimajäägid. Sobib suurepäraselt ehitusplatside lõppkoristuseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 2,5
Pakendamisüksus (tk.) 4
pH 1
Kaal, sh pakend (kg) 3
Toode
  • Tõhus happeline üldpuhastusvahend kõikidele happekindlatele kõvadele põrandapindadele
  • Lahustab tugeva katlakivi, rooste, rasva, valgu- ja piimajäägid.
  • Lahustab tsemendijäägid efektiivselt
  • Vähevahutav
  • Integreeritud korrosioonikaitse
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • NTA-vaba
Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751, 2.5l
Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751, 2.5l
Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751, 2.5l
Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele RM 751, 2.5l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Ehitusjärgne puhastus
  • Põrandapuhastus
Lisatarvikud