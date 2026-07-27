RM 69** 10l industrial cleaner, 10l

Professionaalne puhastusvahend FloorPro RM 69 on vähevahutav põrandapuhastusvahend tööstuspõrandatele. Eemaldab tõhusalt isegi paakunud rasva, õli, tahma ja mineraalsaaste.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 10
Kaal (kg) 10
Kaal, sh pakend (kg) 10,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 188 x 307
Toode
  • võimas hooldus- ja suurpuhastust tegev masin väga mustadele tööstuspõrandatele
  • Vähevahutav
  • Lahustab tõhusalt õli, rasva ja anorgaanilised plekid.
  • Silmapaistvad puhastustulemused
  • Ei ole klassifitseeritud ohtlikuks
  • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
  • saab kasutada nii masin- kui käsipesu jaoks
  • Õlieraldajas eraldab õli veest kiiresti.
  • Toimib kiirelt
  • Väga tõhus
  • Meeldiva värske lõhnaga
  • lai kasutusvaldkondade valik: sobilik kõikidele veekindlatele, leelistundlikele (nt. Linoleum) ja leeliskindlatele (nt. PVC) põrandatele
RM 69** 10l industrial cleaner, 10l
RM 69** 10l industrial cleaner, 10l
RM 69** 10l industrial cleaner, 10l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • EUH 210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandapuhastus
Lisatarvikud