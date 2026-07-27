Aktiivpuhastuspulber RM 80, 20kg

Suure kontsentratsiooniga, vees lahustatav värske lõhnaga pulber. Lahustab õli, rasva ja heitmetest tuleneva mustuse. Toimib tõhusalt, kuid õrnatoimeliselt kõigis temperatuurivahemikes.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (kg) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 10,9
Kaal (kg) 20
Kaal, sh pakend (kg) 20,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 750 x 450 x 120
Toode
  • Külluslik pulbriline kõrgsurve pesuvahend sõidukite pesuks.
  • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
  • Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
  • Eriti tõhus
  • Õrnatoimeline puhastus
  • NTA-vaba
Aktiivpuhastuspulber RM 80, 20kg
Aktiivpuhastuspulber RM 80, 20kg
Aktiivpuhastuspulber RM 80, 20kg
Aktiivpuhastuspulber RM 80, 20kg
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Hoiatus
  • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Transport ja transpordiseadmed
  • Autod
  • Kommertssõidukite puhastus
  • Autod, kommertssõidukit, jalgrattad