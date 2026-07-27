Aktiivvaht CP 940 ASF, 20l
Kergelt leeliseline puhastusšampoon, mis tekitab puhastussüsteemides ja automaatsetes pesulates stabiilse vahu. CP 940 puhastab pinnad õrnalt ja seda on lihtne maha loputada. Meeldiva värske sidrunilõhnaga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|8
|Kaal (kg)
|20,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|22,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|250 x 230 x 410
Toode
- Intensiivselt vahutav autošampoon
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- Tekitab küllusliku ja mõnusa vahu
- Soodustab harjade libisemist ja kaitseb seega sõiduki pinda
- Vähendab oluliselt harjade edasist määrdumist
- Sobib vahaga ja ennetab seetõttu triipude teket šampoonitatud pindadele
- VDA nõuetele vastav
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
- NTA-vaba
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Ohtlik
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
- P280a Kanda kaitsekindaid / kaitseprille / kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
- P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Kommertssõidukite puhastus
- Autod, kommertssõidukit, jalgrattad
- Autod