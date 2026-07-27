Aktiivvaht sõidukitele NANO RM 816 ASF, 20l

Väga aktiivne, autovahaga sobiv šampoon harjadega pesuks automaatsetes autopesulates. Spetsiaalse koostisega, mis vähendab harjade hõõrdumist, kaitstes nii sõiduki pinda ja valmistades seda ette viimistlusvahendi RM 832 Nano jaoks.VDA sertifikaadiga