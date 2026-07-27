Aktiivvaht sõidukitele NANO RM 816 ASF, 20l
Väga aktiivne, autovahaga sobiv šampoon harjadega pesuks automaatsetes autopesulates. Spetsiaalse koostisega, mis vähendab harjade hõõrdumist, kaitstes nii sõiduki pinda ja valmistades seda ette viimistlusvahendi RM 832 Nano jaoks.VDA sertifikaadiga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|9
|Kaal (kg)
|20,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|21,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|250 x 250 x 440
Toode
- Nanotehnoloogial põhinev tõhus šampoon
- Eemaldab rasva, õli, heitmete ja putukate jäägid
- Loob nanostruktuuriga pinna, mida saab täiendavalt töödelda läiget andva kuivatusainega NANO RM 832 ASF
- Tulemuseks on vett tõrjuv efekt.
- Soodustab harjade libisemist ja kaitseb seega sõiduki pinda
- Vähendab oluliselt harjade edasist määrdumist
- Sobib vahaga ja ennetab seetõttu triipude teket šampoonitatud pindadele
- VDA nõuetele vastav
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
- NTA-vaba
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Ohtlik
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
- P280a Kanda kaitsekindaid / kaitseprille / kaitsemaski.
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
- P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamine
- Kommertssõidukite puhastus
- Autod