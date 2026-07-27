Autošampoon RM 811 Classic, 20l

Väga aktiivne, autovahaga sobiv šampoon harjadega pesuks automaatsetes autopesulates. Spetsiaalse koostisega, mis vähendab harjade hõõrdumist, kaitstes nii sõiduki pinda. VDA sertifikaadiga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 9
Kaal (kg) 20,4
Kaal, sh pakend (kg) 22,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 237 x 430
Toode
  • Tõhus šampoon kasutamiseks autode ja tarbesõidukite pesusüsteemides
  • Eemaldab rasva, õli, heitmete ja putukate jäägid
  • Soodustab harjade libisemist ja kaitseb seega sõiduki pinda
  • Vähendab oluliselt harjade edasist määrdumist
  • Sobib vahaga ja ennetab seetõttu triipude teket šampoonitatud pindadele
  • VDA nõuetele vastav
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
  • NTA-vaba
Autošampoon RM 811 Classic, 20l
Autošampoon RM 811 Classic, 20l
Autošampoon RM 811 Classic, 20l
Autošampoon RM 811 Classic, 20l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H315 Põhjustab nahaärritust.
  • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
  • P302 + P352b NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke rohke vee ja seebiga.
Kasutusvaldkonnad
  • Autod
  • Kommertssõidukite puhastus
Lisatarvikud