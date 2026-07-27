Autošampoon RM 811 Classic, 20l
Väga aktiivne, autovahaga sobiv šampoon harjadega pesuks automaatsetes autopesulates. Spetsiaalse koostisega, mis vähendab harjade hõõrdumist, kaitstes nii sõiduki pinda. VDA sertifikaadiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|9
|Kaal (kg)
|20,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|22,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 237 x 430
Toode
- Tõhus šampoon kasutamiseks autode ja tarbesõidukite pesusüsteemides
- Eemaldab rasva, õli, heitmete ja putukate jäägid
- Soodustab harjade libisemist ja kaitseb seega sõiduki pinda
- Vähendab oluliselt harjade edasist määrdumist
- Sobib vahaga ja ennetab seetõttu triipude teket šampoonitatud pindadele
- VDA nõuetele vastav
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
- NTA-vaba
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Ohtlik
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
- P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
- P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
- P302 + P352b NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke rohke vee ja seebiga.
Kasutusvaldkonnad
- Autod
- Kommertssõidukite puhastus