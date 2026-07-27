Hooldusvaha CP 950, 20l

Vedel pihustatav vaha, mis kaitseb sõidukit ja jätab läikiva lõppviimistluse. Tulemus ei sõltu vee karedusest. Vaha jätab pinnale läikiva kile, mistõttu vesi suurtelt pindadelt maha voolab. Pinnad kuivavad, ilma et neile jääks triipe või plekke.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 4
Kaal (kg) 20
Kaal, sh pakend (kg) 22,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 x 230 x 410
Hooldusvaha CP 950, 20l
Hooldusvaha CP 950, 20l
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Kasutusvaldkonnad
  • Autod, kommertssõidukit, jalgrattad
Lisatarvikud