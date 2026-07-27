Intensiivpuhastusvahend CP 930, 20l

Aktiivne leotusvahend, mis eemaldab hõlpsasti ka kõige tõrksamad rasva- ja õliplekid. Leotab mustuse ja putukad sõiduki küljest lahti ja kiirendab nende eemaldamist.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 13
Kaal (kg) 20,5
Kaal, sh pakend (kg) 21,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 x 230 x 410
Toode
  • Tõhus leotusaine autode ja tarbesõidukite eelpesuks
  • Laseb rasval, õlil, emissioonidel ja putukajääkidel paisuda ja lahustab need siis efektiivselt.
  • Parandab oluliselt järgnevate puhastusetappide tulemusi.
  • Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
  • Toimib kiirelt
  • Õrnatoimeline puhastus
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
  • NTA-vaba
Intensiivpuhastusvahend CP 930, 20l
Intensiivpuhastusvahend CP 930, 20l
Intensiivpuhastusvahend CP 930, 20l
Intensiivpuhastusvahend CP 930, 20l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Autod
  • Kommertssõidukite puhastus
  • Autod, kommertssõidukit, jalgrattad
Lisatarvikud